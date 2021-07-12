Депутата Кетеван Хараидзе перевели под домашний арест

Муниципальному депутату Тверского района Москвы Кетеван Хараидзе, задержанной в июне, изменили меру пресечения на домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Хараидзе пробудет под домашним арестом как минимум до 13 августа 2021 года.

Хараидзе нельзя выходить из дома без письменного разрешения следователя, общаться с участниками уголовного производства, кроме защитников, следователя и прокурора, пользоваться средствами связи и интернетом, получать и отправлять почтовые и телеграфные отправления.

Кетеван Хараидзе была задержана в ночь на 18 июня. Перед этим у неё дома был проведён обыск. У неё изъяли телефон, компьютер и две пятитысячных купюры из кармана пальто. Хараидзе подозревается в мошенничестве. Следствие считает таковым попытки депутата препятствовать введению в эксплуатацию элитного жилого комплекса в центре Москвы. По её утверждению, дом был построен с нарушениями и должен был перегрузить районную систему канализации.

19 июня суд арестовал Хараидзе на два месяца. Она отрицает обвинения и объявила голодовку. В мае Хараидзе заявила о своём намерении баллотироваться на выборах в Государственную думу.