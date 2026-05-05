Депутата Рады Дубинского повторно заподозрили в госизмене

Офис Генпрокурора Украины сообщил во вторник о подозрении в госизмене одному из народных депутатов нынешнего, IX созыва Рады, не назвав конкретного имени.

В ведомстве отметили, что депутату предъявлено подозрение "в государственной измене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения". Политику вменяют умышленные действия в ущерб информационной безопасности Украины и оказание помощи "государству-агрессору в ведении подрывной деятельности".

Среди прочего также отмечается, что в ходе расследования прокуроры совместно с другими правоохранительными структурами исследовали более 50 видеообращений и публикаций политика, размещенных в личном телеграм-канале, других соцсетях и разных информационных ресурсах.

"Даже находясь в СИЗО действующий народный депутат продолжал активную антиукраинскую пропаганду", - говорится в сообщении Государственного бюро расследований, которое ведёт досудебное разбирательство.

Издание "РБК-Украина" пишет во вторник, что новое подозрение в госизмене получил народный депутат Александр Дубинский. Издание ссылается на сообщение Дубинского в Telegram. Политик назвал дело сфабрикованным.

В настоящее время Дубинский находится в СИЗО по ряду обвинений. В частности, в суд уже передано дело о подозрении в госизмене, которое нардепу сообщили в ноябре 2023 года. Дубинского и ещё одного депутата - Андрея Деркача - заподозрили в работе на российскую военную разведку.

В 2020 и 2021 годах власти США ввели против Деркача и Дубинского санкции. Деркача обвинили во вмешательстве в американские выборы. Утверждалось, что он более 10 лет был агентом российских спецслужб. Про Дубинского власти сообщили, что он действовал в сети Деркача и был задействован в российских дезинформационных кампаниях, нацеленных на американских граждан. Деркач был лишён гражданства президентом Украины Владимиром Зеленским в январе. Его мандат в Раде был аннулирован.



