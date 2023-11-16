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Украина

Российский агент с позывным "Буратино". Дело Александра Дубинского

Депутат Александр Дубинский во время заседания Верховной Рады Украины. Киев, 26 января 2021 года
Депутат Александр Дубинский во время заседания Верховной Рады Украины. Киев, 26 января 2021 года

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, избранный от пропрезидентской партии "Слуга народа", заподозрен в работе на российскою военную разведку. Следствие в Киеве утверждает, что Дубинский действовал под агентурным именем Буратино и осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу Москвы. Дубинскому инкриминируют государственную измену, работу на ГУ Генштаба ВС РФ, подделку документов и ряд других преступлений.

13 ноября следователи Государственного бюро расследований (ГБР) и Службы безопасности Украины (СБУ) после обыска в его доме вручили подозрение в государственной измене и участии в преступной организации депутату Верховной рады Украины, бывшему телеведущему телеканала "1+1" Александру Дубинскому. В ночь на 14 ноября Печерский суд Киева вынес решение, согласно которому ближайшие 60 дней подозреваемый проведет в СИЗО. Инкриминируемые Дубинскому статьи не предусматривают внесения залога. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Дубинский проходит как подозреваемый и еще по нескольким уголовным делам, в частности, о незаконном выезде за границу в период военного положения и подделке документов. Сам парламентарий отрицает все обвинения и называет инкриминируемые ему дела политическим преследованием со стороны действующего президента Украины Владимира Зеленского и его команды.

Каковы перспективы дела Дубинского, которого называют российским агентом, "медиакиллером" и лоббистом украинского олигарха Игоря Коломойского?

Факты биографии

Александр Дубинский родился в Киеве, ему 42 года. Получил образование инженера-электрика в Киевском политехническом институте, но после окончания учебы решил заняться журналистикой. Сначала работал в газете "Экономические известия", главным редактором журнала Weekly.ua, а с 2010 по 2019 годы – креативным продюсером и ведущим программ о журналистских расследованиях на украинском телеканале "1+1".

В 2013 году, когда начался Евромайдан, Дубинский его поддержал. Но затем, как выяснил журналистский проект "Bihus.info", занялся созданием новостей, дискредитирующих революционеров, по заказу окружения тогдашнего министра доходов и сборов Александра Клименко, работавшего в украинском правительстве в период президентства Виктора Януковича, а после событий Евромайдана сбежавшего в Россию.

В 2019 году интернет-издание "Детектор медиа" констатировало, что ряд материалов Дубинского имели признаки политического заказа и отражали мнение совладельца "1+1, бизнесмена Игоря Коломойского. В период президентской кампании этот канал был главным рупором кандидата в президенты Владимира Зеленского, и многие его программы, включая "Украинские сенсации" и "Деньги", выходившие в эфир под руководством Дубинского, преследовали, как утверждается в журналистском расследовании, одну цель – оболгать соперника Зеленского, тогдашнего главу государства Петра Порошенко. Дубинский стоял на сцене за спиной Зеленского во время президентских дебатов с Порошенко на киевском стадионе. Летом 2019 года как выдвиженец президентской партии "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах он прошел в Верховную раду и уже как депутат стал главным ньюсмейкером на "1+1". Соратница Порошенко по парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко по этому поводу написала в фейсбуке:

"Как сейчас выясняется, каждую неделю российские агенты на "1+1" имели неограниченное эфирное время в прайм тайм... Сценарии ток-шоу выстраивались именно под них, чтобы они имели возможность безосновательно обвинять Порошенко и оппозицию. Теперь благодаря СБУ агенты в СИЗО [ кроме Дубинского за решеткой в ожидании суда уже несколько месяцев находится и обвиняемый в госизмене оппозиционный депутат ВРУ Нестор Шуфрич, который также был частым гостем эфиров на "1+1" – прим. РС], но те, кто их приглашал и давал им слово для продвижения кремлевских нарративов, продолжают манипулировать, врать и отравлять украинцев. И делают они это за счет средств бюджета воюющей страны, участвуя в так называемом телемарафоне".

Депутат Верховной рады Александр Дубинский на парламентской сесии. Киев, 13 ноября 2019 года
Депутат Верховной рады Александр Дубинский на парламентской сесии. Киев, 13 ноября 2019 года

В 2019 году, получив депутатский мандат, Дубинский отказался обнародовать свою декларацию, однако журналисты проекта "Наши деньги" в ходе своего расследования узнали, что в то время он владел 24 квартирами и 17 автомобилями, часть из которых была записаны на мать и бывшую жену. Сам парламентарий тогда утверждал, что свое имущество заработал "журналистским талантом".

Следствие не называет период, когда именно Дубинский был завербован российской военной разведкой, но отмечает, что преступную группу, в составе которой он выполнял заказы российских кураторов и о которой речь пойдет ниже, в Москве сформировали еще в 2016 году. Кстати, как и в отношении Евромайдана, позиция Дубинского часто менялась на противоположную. Так, весной 2023 года, после того как правительство разорвало договор с Украинской православной церковью (Московского Патриархата) об аренде Киево-Печерской лавры, Дубинский вначале приветствовал такой шаг, отмечая, что коллаборантам в рясах не место в Украине. Но спустя некоторое время он начал публично заявлять о гонениях на УПЦ (МП) и недопустимости вмешательства государства в дела церкви.

В Верховной раде Дубинский лоббировал интересы олигарха Игоря Коломойского. Например, в апреле 2020 года, пытаясь сорвать принятие "антиколомойского законопроекта", призванного сделать невозможным возвращение национализированных банков их владельцам [в декабре 2016-го правительство Украины национализировало ПриватБанк, одним из совладельцев которого был Коломойскийприм. РС], он внес 1199 правок. Тем не менее, в итоге документ был принят.

В марте 2021-го Дубинского исключили из президентской партии "Слуга народа", однако он не потерял мандат депутата Верховной рады, польку был избран не партийному списку, а по мажоритарному округу. Этому предшествовало введение тремя месяцами ранее санкций Вашингтоном в отношении Дубинского за вмешательство в президентские выборы в США, а еще раньше, в декабре 2020 года, открытие Офисом генпрокурора уголовного дела против депутата по ч.1 статьи 11 УК Украины "государственная измена". Предъявленное только сейчас подозрение Дубинскому по этой статье и по ч. 1 статьи 255 УК Украины – "создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней" – стали основанием для судебного решения о его заключении под стражу.

История шпиона

По данным украинского следствия, в 2016 году Главное управление Генштаба ВС РФ (более известное под своим прежним наименованием ГРУ) создало шпионскую сеть, в которую в дальнейшем вошли, в том числе, два депутата Верховной рады Украины – Андрей Деркач и Александр Дубинский, а также бывший прокурор Константин Кулик. В сентябре 2020 года США применили к Андрею Деркачу санкции за попытки вмешательства в президентские выборы и прямо назвали его агентом России, связанным с российской разведкой больше десяти лет. Деркач и Кулик бежали из Украины после Евромайдана, подозрение в госизмене им предъявлено заочно.

По информации СБУ, этой агентурной сетью руководили замначальника ГУ Генштаба ВС РФ Владимир Алексеев и его заместитель Алексей Савин. В Киеве деятельность группы координировал бывший помощник депутата Верховной рады Андрея Деркача, экс-сотрудник ГРУ времен СССР Игорь Колесников. В минувшем году его осудили на пять лет лишения свободы за госизмену, и его показания стали снованием для новых обвинений в адрес Дубинского. Колесников утверждает, что получил заказ от российских кураторов на шесть пресс-конференций, признанных дискредитировать украинские власти и подорвать отношения Украины с международными партнерами. На реализацию заказа в российской военной разведке выделили более десяти миллионов долларов.

СБУ заявляет, что располагает записью разговора Колесникова с одним из его российских кураторов, который просит провести еще одну пресс-конференцию с участием "Буратино" – такой позывной, по словам Колесникова, российские военные разведчики дали Дубинскому. Эта пресс-конференция под названием "Новые факты о международной коррупции, "Бурисме" и схеме доведения Украины до банкротства" с участием Деркача и Дубинского состоялась 20 ноября 2019 года в агентстве "Интерфакс–Украина". На ней депутаты упоминали о сыне Джо Байдена Хантере Байдене. В следующем месяце Дубинский встречался в Киеве с Рудольфом Джулиани – адвокатом тогдашнего президента США Дональда Трампа. Во время посещения Украины соратников Трампа интересовала история контактов тогдашнего вице-президента, а ныне главы Белого дома Джо Байдена с украинскими властями в период президентства Петра Порошенко – с целью найти материалы, компрометирующие обоих Байденов.

Рудольф Джулиани, декабрь 2020 года
Рудольф Джулиани, декабрь 2020 года

О деталях дела Александра Дубинского и его перспективах в интервью Радио Свобода рассказал экс-заместитель министра информационной политики Украины, эксперт по вопросам информационных войн Дмитрий Золотухин:

– Почти все, о чем сообщают сейчас украинские правоохранительные органы по делу Дубинского, мне известно давно. Еще в период Евромайдана по заказу окружения тогдашнего министра доходов и сборов Александра Клименко в эфире "1+1" под руководством Дубинского в его "медиакиллерских" проектах "Украинские сенсации" и "Деньги" выходили сюжеты, дискредитирующие "Революцию достоинства". В частности, о том, что якобы в центре Киева, на Крещатике и других улицах столицы, прилегающих к Майдану, активно работают проститутки. А накануне президентских выборов в Украине 2019 года вместе с Андреем Портновым [бывший первый заместитель главы администрации президента Виктора Януковича – прим. РС] на разных информационных площадках он занимался дискредитацией действующего главы государства Петра Порошенко.

Почти все, о чем сообщают сейчас украинские правоохранительные органы по делу Дубинского, мне известно давно

Далее, когда уже как депутат Верховной рады Дубинский занимался кампанией по очернению Украины и ее бывшего руководства на совместных пресс-конференциях с тогдашним депутатом Рады Андреем Деркачом, становилось все более очевидным, что за этой кампанией стоят российские спецслужбы. На одной из пресс-конференций Деркач показал экземпляр обязательства сотрудничать с органами КГБ СССР, которое якобы подписал Виктор Пинчук в 1987 году [украинский предприниматель, политик, миллиардер, зять второго президента Украины Леонида Кучмы – прим. РС]. Понятно, что получить этот документ Деркач мог только от российских спецслужб, имеющих архивы КГБ. Из обнародованных сейчас фактов по делу Дубинского новыми можно назвать лишь показания Колесникова [помощник Деркача Игорь Колесников с позывным "Ветеран", осужден по статье "госизмена" и согласился сотрудничать со следствием – прим. РС], который на камеру рассказал, что в группу, сформированную российским ГУ Генштаба ВС РФ, входил также и Дубинский с позывным "Буратино", и он напрямую связан с российской агентурной сетью, которую создал Владимир Алексеев [первый заместитель начальника ГУ Генштаба – прим. РС], которого также называют одним из основателей российской ЧВК "Вагнер".

Здесь, по сути, возникают лишь вопросы относительно того, где и какие российские спецслужбы работали. Потому что между ФСБ и ГРУ в РФ много лет продолжаются глубинные конфликты, и существует очень большое количество вопросов относительно агентурной сети Владимира Сивковича [бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимир Сивкович, бежал в Россию после Евромайдана. ГБР Украины заочно предъявило ему обвинение в госизмене в июле 2022 года – прим. РС], над которой я работаю уже более года. Из информации СБУ и ГБР известно, что Сивкович тесно работает в России с пятым управлением ФСБ, курирующим вопросы Украины, а в данном случае в отношении и Дубинского, и Деркача речь идет о российской военной разведке. Поэтому у меня возникает только один вопрос: насколько информация о принадлежности к конкретной спецслужбе РФ является релевантной, так как есть большой массив данных и по "НАЭК Энергоатом", и по присутствию до сих пор в этой украинской компании людей Деркача, и по присутствию до сих пор в СБУ людей Сивковича. И почему эти факты не стали поводом для расследования наших правоохранительных органов?

Вернемся к делу Дубинского. Когда он работал на "1+1", он выполнял задания Москвы или же совладельца канала Игоря Коломойского?

В первую очередь Александр Дубинский бизнесмен, который качественно выполнял поступающие ему заказы

– В первую очередь Александр Дубинский бизнесмен, который качественно выполнял поступающие ему заказы. Не думаю, что к Дубинскому непосредственно пришли офицеры или представители российского ГРУ и завербовали его. Полагаю, что Дубинский мог и не знать, что он – агент с позывным "Буратино", и деньги за выполненные заказы он получал либо через свое окружение, либо через посредников. Были ли эти информационные операции проектами Коломойского? Возможно, что иногда цели Москвы совпадали с целями украинского олигарха. Не думаю, что Игорь Коломойский управлял Дубинским 24 часа и семь дней в неделю. Это рынок. И раньше, и сейчас "1+1" выполняет заказы, которые не противоречат интересам Коломойского. Если заказы ГРУ не противоречили интересам Игоря Коломойского, то ему было наплевать, где, сколько и вместе с кем зарабатывает Саша Дубинский.

Сам Дубинский называет выдвинутые обвинения политическим преследованием и утверждает, что участвовать в скандальной пресс-конференции с Деркачом 20 ноября 2019 года от него якобы требовал Офис президента Украины.

– Дубинский делает то, что он умеет лучше всего. В теории коммуникационной деятельности это называется политическая эскалация коммуникационного конфликта. Подозреваемый все отрицает и утверждает, что занимался не агентурной деятельностью, а большой геополитикой, и участвовать в пресс-конференции его якобы попросил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. А того, в свою очередь, якобы попросил адвокат тогдашнего президента США Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Из этого всего должно было следовать, что Дубинский выполнял просьбу чуть ли не лично Трампа. Это все прозрачно и понятно для людей, которые занимаются этим вопросами. Потому что, действительно, арест Дубинского в данный момент очень похож на демонстративный жест в сторону действующего президента США Джо Байдена, который, по сути, пострадал тогда из-за высказываний Дубинского.

И эта история не стерлась из памяти Байдена, которого мы сейчас просим об оружии и деньгах. В памяти остались и встреча Андрея Ермака и Рудольфа Джулиани в Мадриде, и встречи в Киеве Джулиани с Деркачом и Дубинским. Эта история никуда не делась, ее будут вспоминать долго, и Дубинский очень хорошо ее использует. Лжет ли он или говорит правду – на данный момент это не имеет никакого значения. Если говорить откровенно, меня и всех украинцев сейчас интересует не правда, а победа Украины в развязанной Россией войне. Но мне очевидно, что Дубинский – враг украинского народа, преступник.

Избирательная кампания в Украине перед очередными выборами в Верховную раду. Июль 2019 года
Избирательная кампания в Украине перед очередными выборами в Верховную раду. Июль 2019 года

Одно из украинских изданий написало, что если бы не американские санкции и необходимость на них реагировать, вряд ли бы политическая карьера Дубинского резко пошла вниз. Это же издание допускает, что избежать длительного заключения Дубинский может только в одном случае – если на будущих президентских выборах в США победит Дональд Трамп.

– Не знаю. Все будет зависеть от событий в Украине. Кто будет президентом Украины, если в президентское кресло в США вернется Трамп? И вообще какая будет ситуация у нас? Если ситуация в Украине сохранится, как сейчас, и Трамп станет президентом, очевидно, Джулиани будет требовать или как-то способствовать пересмотру этого дела в обмен на помощь Украине. И в этом случае перед Украиной будет стоять большой выбор. Не только перед теми, кто будет непосредственно решать судьбу Дубинского, но и перед всеми гражданами Украины, – считает Дмитрий Золотухин.

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