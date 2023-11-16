Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, избранный от пропрезидентской партии "Слуга народа", заподозрен в работе на российскою военную разведку. Следствие в Киеве утверждает, что Дубинский действовал под агентурным именем Буратино и осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу Москвы. Дубинскому инкриминируют государственную измену, работу на ГУ Генштаба ВС РФ, подделку документов и ряд других преступлений.

13 ноября следователи Государственного бюро расследований (ГБР) и Службы безопасности Украины (СБУ) после обыска в его доме вручили подозрение в государственной измене и участии в преступной организации депутату Верховной рады Украины, бывшему телеведущему телеканала "1+1" Александру Дубинскому. В ночь на 14 ноября Печерский суд Киева вынес решение, согласно которому ближайшие 60 дней подозреваемый проведет в СИЗО. Инкриминируемые Дубинскому статьи не предусматривают внесения залога. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Дубинский проходит как подозреваемый и еще по нескольким уголовным делам, в частности, о незаконном выезде за границу в период военного положения и подделке документов. Сам парламентарий отрицает все обвинения и называет инкриминируемые ему дела политическим преследованием со стороны действующего президента Украины Владимира Зеленского и его команды.

Каковы перспективы дела Дубинского, которого называют российским агентом, "медиакиллером" и лоббистом украинского олигарха Игоря Коломойского?

Факты биографии

Александр Дубинский родился в Киеве, ему 42 года. Получил образование инженера-электрика в Киевском политехническом институте, но после окончания учебы решил заняться журналистикой. Сначала работал в газете "Экономические известия", главным редактором журнала Weekly.ua, а с 2010 по 2019 годы – креативным продюсером и ведущим программ о журналистских расследованиях на украинском телеканале "1+1".

В 2013 году, когда начался Евромайдан, Дубинский его поддержал. Но затем, как выяснил журналистский проект "Bihus.info", занялся созданием новостей, дискредитирующих революционеров, по заказу окружения тогдашнего министра доходов и сборов Александра Клименко, работавшего в украинском правительстве в период президентства Виктора Януковича, а после событий Евромайдана сбежавшего в Россию.

В 2019 году интернет-издание "Детектор медиа" констатировало, что ряд материалов Дубинского имели признаки политического заказа и отражали мнение совладельца "1+1, бизнесмена Игоря Коломойского. В период президентской кампании этот канал был главным рупором кандидата в президенты Владимира Зеленского, и многие его программы, включая "Украинские сенсации" и "Деньги", выходившие в эфир под руководством Дубинского, преследовали, как утверждается в журналистском расследовании, одну цель – оболгать соперника Зеленского, тогдашнего главу государства Петра Порошенко. Дубинский стоял на сцене за спиной Зеленского во время президентских дебатов с Порошенко на киевском стадионе. Летом 2019 года как выдвиженец президентской партии "Слуга народа" на внеочередных парламентских выборах он прошел в Верховную раду и уже как депутат стал главным ньюсмейкером на "1+1". Соратница Порошенко по парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко по этому поводу написала в фейсбуке:

"Как сейчас выясняется, каждую неделю российские агенты на "1+1" имели неограниченное эфирное время в прайм тайм... Сценарии ток-шоу выстраивались именно под них, чтобы они имели возможность безосновательно обвинять Порошенко и оппозицию. Теперь благодаря СБУ агенты в СИЗО [ кроме Дубинского за решеткой в ожидании суда уже несколько месяцев находится и обвиняемый в госизмене оппозиционный депутат ВРУ Нестор Шуфрич, который также был частым гостем эфиров на "1+1" – прим. РС], но те, кто их приглашал и давал им слово для продвижения кремлевских нарративов, продолжают манипулировать, врать и отравлять украинцев. И делают они это за счет средств бюджета воюющей страны, участвуя в так называемом телемарафоне".

В 2019 году, получив депутатский мандат, Дубинский отказался обнародовать свою декларацию, однако журналисты проекта "Наши деньги" в ходе своего расследования узнали, что в то время он владел 24 квартирами и 17 автомобилями, часть из которых была записаны на мать и бывшую жену. Сам парламентарий тогда утверждал, что свое имущество заработал "журналистским талантом".

Следствие не называет период, когда именно Дубинский был завербован российской военной разведкой, но отмечает, что преступную группу, в составе которой он выполнял заказы российских кураторов и о которой речь пойдет ниже, в Москве сформировали еще в 2016 году. Кстати, как и в отношении Евромайдана, позиция Дубинского часто менялась на противоположную. Так, весной 2023 года, после того как правительство разорвало договор с Украинской православной церковью (Московского Патриархата) об аренде Киево-Печерской лавры, Дубинский вначале приветствовал такой шаг, отмечая, что коллаборантам в рясах не место в Украине. Но спустя некоторое время он начал публично заявлять о гонениях на УПЦ (МП) и недопустимости вмешательства государства в дела церкви.

В Верховной раде Дубинский лоббировал интересы олигарха Игоря Коломойского. Например, в апреле 2020 года, пытаясь сорвать принятие "антиколомойского законопроекта", призванного сделать невозможным возвращение национализированных банков их владельцам [в декабре 2016-го правительство Украины национализировало ПриватБанк, одним из совладельцев которого был Коломойский – прим. РС], он внес 1199 правок. Тем не менее, в итоге документ был принят.

В марте 2021-го Дубинского исключили из президентской партии "Слуга народа", однако он не потерял мандат депутата Верховной рады, польку был избран не партийному списку, а по мажоритарному округу. Этому предшествовало введение тремя месяцами ранее санкций Вашингтоном в отношении Дубинского за вмешательство в президентские выборы в США, а еще раньше, в декабре 2020 года, открытие Офисом генпрокурора уголовного дела против депутата по ч.1 статьи 11 УК Украины "государственная измена". Предъявленное только сейчас подозрение Дубинскому по этой статье и по ч. 1 статьи 255 УК Украины – "создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней" – стали основанием для судебного решения о его заключении под стражу.

История шпиона

По данным украинского следствия, в 2016 году Главное управление Генштаба ВС РФ (более известное под своим прежним наименованием ГРУ) создало шпионскую сеть, в которую в дальнейшем вошли, в том числе, два депутата Верховной рады Украины – Андрей Деркач и Александр Дубинский, а также бывший прокурор Константин Кулик. В сентябре 2020 года США применили к Андрею Деркачу санкции за попытки вмешательства в президентские выборы и прямо назвали его агентом России, связанным с российской разведкой больше десяти лет. Деркач и Кулик бежали из Украины после Евромайдана, подозрение в госизмене им предъявлено заочно.

По информации СБУ, этой агентурной сетью руководили замначальника ГУ Генштаба ВС РФ Владимир Алексеев и его заместитель Алексей Савин. В Киеве деятельность группы координировал бывший помощник депутата Верховной рады Андрея Деркача, экс-сотрудник ГРУ времен СССР Игорь Колесников. В минувшем году его осудили на пять лет лишения свободы за госизмену, и его показания стали снованием для новых обвинений в адрес Дубинского. Колесников утверждает, что получил заказ от российских кураторов на шесть пресс-конференций, признанных дискредитировать украинские власти и подорвать отношения Украины с международными партнерами. На реализацию заказа в российской военной разведке выделили более десяти миллионов долларов.

СБУ заявляет, что располагает записью разговора Колесникова с одним из его российских кураторов, который просит провести еще одну пресс-конференцию с участием "Буратино" – такой позывной, по словам Колесникова, российские военные разведчики дали Дубинскому. Эта пресс-конференция под названием "Новые факты о международной коррупции, "Бурисме" и схеме доведения Украины до банкротства" с участием Деркача и Дубинского состоялась 20 ноября 2019 года в агентстве "Интерфакс–Украина". На ней депутаты упоминали о сыне Джо Байдена Хантере Байдене. В следующем месяце Дубинский встречался в Киеве с Рудольфом Джулиани – адвокатом тогдашнего президента США Дональда Трампа. Во время посещения Украины соратников Трампа интересовала история контактов тогдашнего вице-президента, а ныне главы Белого дома Джо Байдена с украинскими властями в период президентства Петра Порошенко – с целью найти материалы, компрометирующие обоих Байденов.

О деталях дела Александра Дубинского и его перспективах в интервью Радио Свобода рассказал экс-заместитель министра информационной политики Украины, эксперт по вопросам информационных войн Дмитрий Золотухин:

– Почти все, о чем сообщают сейчас украинские правоохранительные органы по делу Дубинского, мне известно давно. Еще в период Евромайдана по заказу окружения тогдашнего министра доходов и сборов Александра Клименко в эфире "1+1" под руководством Дубинского в его "медиакиллерских" проектах "Украинские сенсации" и "Деньги" выходили сюжеты, дискредитирующие "Революцию достоинства". В частности, о том, что якобы в центре Киева, на Крещатике и других улицах столицы, прилегающих к Майдану, активно работают проститутки. А накануне президентских выборов в Украине 2019 года вместе с Андреем Портновым [бывший первый заместитель главы администрации президента Виктора Януковича – прим. РС] на разных информационных площадках он занимался дискредитацией действующего главы государства Петра Порошенко.

Почти все, о чем сообщают сейчас украинские правоохранительные органы по делу Дубинского, мне известно давно

Далее, когда уже как депутат Верховной рады Дубинский занимался кампанией по очернению Украины и ее бывшего руководства на совместных пресс-конференциях с тогдашним депутатом Рады Андреем Деркачом, становилось все более очевидным, что за этой кампанией стоят российские спецслужбы. На одной из пресс-конференций Деркач показал экземпляр обязательства сотрудничать с органами КГБ СССР, которое якобы подписал Виктор Пинчук в 1987 году [украинский предприниматель, политик, миллиардер, зять второго президента Украины Леонида Кучмы – прим. РС]. Понятно, что получить этот документ Деркач мог только от российских спецслужб, имеющих архивы КГБ. Из обнародованных сейчас фактов по делу Дубинского новыми можно назвать лишь показания Колесникова [помощник Деркача Игорь Колесников с позывным "Ветеран", осужден по статье "госизмена" и согласился сотрудничать со следствием – прим. РС], который на камеру рассказал, что в группу, сформированную российским ГУ Генштаба ВС РФ, входил также и Дубинский с позывным "Буратино", и он напрямую связан с российской агентурной сетью, которую создал Владимир Алексеев [первый заместитель начальника ГУ Генштаба – прим. РС], которого также называют одним из основателей российской ЧВК "Вагнер".

Здесь, по сути, возникают лишь вопросы относительно того, где и какие российские спецслужбы работали. Потому что между ФСБ и ГРУ в РФ много лет продолжаются глубинные конфликты, и существует очень большое количество вопросов относительно агентурной сети Владимира Сивковича [бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимир Сивкович, бежал в Россию после Евромайдана. ГБР Украины заочно предъявило ему обвинение в госизмене в июле 2022 года – прим. РС], над которой я работаю уже более года. Из информации СБУ и ГБР известно, что Сивкович тесно работает в России с пятым управлением ФСБ, курирующим вопросы Украины, а в данном случае в отношении и Дубинского, и Деркача речь идет о российской военной разведке. Поэтому у меня возникает только один вопрос: насколько информация о принадлежности к конкретной спецслужбе РФ является релевантной, так как есть большой массив данных и по "НАЭК Энергоатом", и по присутствию до сих пор в этой украинской компании людей Деркача, и по присутствию до сих пор в СБУ людей Сивковича. И почему эти факты не стали поводом для расследования наших правоохранительных органов?

– Вернемся к делу Дубинского. Когда он работал на "1+1", он выполнял задания Москвы или же совладельца канала Игоря Коломойского?

В первую очередь Александр Дубинский бизнесмен, который качественно выполнял поступающие ему заказы

– В первую очередь Александр Дубинский бизнесмен, который качественно выполнял поступающие ему заказы. Не думаю, что к Дубинскому непосредственно пришли офицеры или представители российского ГРУ и завербовали его. Полагаю, что Дубинский мог и не знать, что он – агент с позывным "Буратино", и деньги за выполненные заказы он получал либо через свое окружение, либо через посредников. Были ли эти информационные операции проектами Коломойского? Возможно, что иногда цели Москвы совпадали с целями украинского олигарха. Не думаю, что Игорь Коломойский управлял Дубинским 24 часа и семь дней в неделю. Это рынок. И раньше, и сейчас "1+1" выполняет заказы, которые не противоречат интересам Коломойского. Если заказы ГРУ не противоречили интересам Игоря Коломойского, то ему было наплевать, где, сколько и вместе с кем зарабатывает Саша Дубинский.

– Сам Дубинский называет выдвинутые обвинения политическим преследованием и утверждает, что участвовать в скандальной пресс-конференции с Деркачом 20 ноября 2019 года от него якобы требовал Офис президента Украины.

– Дубинский делает то, что он умеет лучше всего. В теории коммуникационной деятельности это называется политическая эскалация коммуникационного конфликта. Подозреваемый все отрицает и утверждает, что занимался не агентурной деятельностью, а большой геополитикой, и участвовать в пресс-конференции его якобы попросил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. А того, в свою очередь, якобы попросил адвокат тогдашнего президента США Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Из этого всего должно было следовать, что Дубинский выполнял просьбу чуть ли не лично Трампа. Это все прозрачно и понятно для людей, которые занимаются этим вопросами. Потому что, действительно, арест Дубинского в данный момент очень похож на демонстративный жест в сторону действующего президента США Джо Байдена, который, по сути, пострадал тогда из-за высказываний Дубинского.

И эта история не стерлась из памяти Байдена, которого мы сейчас просим об оружии и деньгах. В памяти остались и встреча Андрея Ермака и Рудольфа Джулиани в Мадриде, и встречи в Киеве Джулиани с Деркачом и Дубинским. Эта история никуда не делась, ее будут вспоминать долго, и Дубинский очень хорошо ее использует. Лжет ли он или говорит правду – на данный момент это не имеет никакого значения. Если говорить откровенно, меня и всех украинцев сейчас интересует не правда, а победа Украины в развязанной Россией войне. Но мне очевидно, что Дубинский – враг украинского народа, преступник.

– Одно из украинских изданий написало, что если бы не американские санкции и необходимость на них реагировать, вряд ли бы политическая карьера Дубинского резко пошла вниз. Это же издание допускает, что избежать длительного заключения Дубинский может только в одном случае – если на будущих президентских выборах в США победит Дональд Трамп.

– Не знаю. Все будет зависеть от событий в Украине. Кто будет президентом Украины, если в президентское кресло в США вернется Трамп? И вообще какая будет ситуация у нас? Если ситуация в Украине сохранится, как сейчас, и Трамп станет президентом, очевидно, Джулиани будет требовать или как-то способствовать пересмотру этого дела в обмен на помощь Украине. И в этом случае перед Украиной будет стоять большой выбор. Не только перед теми, кто будет непосредственно решать судьбу Дубинского, но и перед всеми гражданами Украины, – считает Дмитрий Золотухин.