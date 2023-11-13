Депутата Верховной рады Украины заподозрили в работе на ГРУ

Генпрокуратура Украины сообщила 13 ноября, что двое депутатов Верховной рады IX созыва заподозрены в работе на российскую военную разведку. Один из них ранее уже был лишён мандата и украинского гражданства.

В государственной измене заподозрены действующий депутат Александр Дубинский, избранный от пропрезидентской партии "Слуга народа" и бывший депутат семи созывов Андрей Деркач, сын бывшего главы СБУ Леонида Деркача. Кроме того, утверждает прокуратура, в составе преступной группы действовали ещё три человека, в том числе бывший Военный прокурор сил Антитеррористической операции на востоке Украины Константин Кулик.

Утверждается, что Дубинский действовал под агентурным именем Буратино и осуществлял "информационно-подрывную деятельность" в пользу России. В качестве примера Генпрокуратура привела проведенную в ноябре 2019 года пресс-конференцию, в которой участвовали Дубинский и Деркач, где они рассказывали о вмешательстве украинских чиновников в выборы президента США в 2020 году. Украинская Генпрокуратура называет это фейком. (Подробнее об обвинениях на русском языке можно прочитать на сайте канала Настоящее Время).

В 2020 и 2021 году власти США ввели против Деркача и Дубинского санкции. Деркача обвинили во вмешательстве в американские выборы. Утверждалось, что он более 10 лет был агентом российских спецслужб. Про Дубинского власти сообщили, что он действовал в сети Деркача и был задействовал в российских дезинформационных кампаниях, нацеленных на американских граждан. Деркач был лишён гражданства президентом Украины Владимиром Зеленским в январе. Его мандат в Раде был аннулирован.

Всем подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы. Их позиция в сообщении Генпрокуратуры не приводится.