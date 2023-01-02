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Депутаты Европарламента поддержали арестованного политика Горинова

Алексей Горинов на заседании суда по его делу, июль 2022 года

Депутаты Европарламента написали письмо в поддержку бывшего муниципального депутата Красносельского района Москвы Алексея Горинова, который отбывает семилетний срок по делу о "фейках" про российскую армию. Письмо подписали 34 политика, сообщает телеграм-канал "Свободу Алексею Горинову".

Авторы написали, что их восхищает смелость Горинова, и выразили солидарность в борьбе за свободные "от ужасов войны" Россию и другие страны.

  • 8 июля суд в Москве приговорил Алексея Горинова к семи годам лишения свободы по статье о распространении фейков о российской армии. Он осуждён за выступление на заседании муниципального совета, на котором присутствовали несколько человек. Во время заседания депутаты, по предложению Алексея Горинова, объявили минуту молчания в память жертв агрессии в Украине. Горинов также отметил, что все усилия гражданского общества в России должны быть направлены на то, чтобы остановить войну.
  • Семилетний срок Алексея Горинова был наиболее жёстким на тот момент приговором российского суда по статье о фейках и дезинформации о действиях Вооружённых сил России. 9 декабря этот "рекорд" побил приговор оппозиционному политику Илье Яшину по той же статье - восемь с половиной лет лишения свободы за опубликованное им в соцсети видео о предполагаемых преступлениях российских войск в Буче под Киевом.

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