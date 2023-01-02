Депутаты Европарламента поддержали арестованного политика Горинова

Депутаты Европарламента написали письмо в поддержку бывшего муниципального депутата Красносельского района Москвы Алексея Горинова, который отбывает семилетний срок по делу о "фейках" про российскую армию. Письмо подписали 34 политика, сообщает телеграм-канал "Свободу Алексею Горинову".

Авторы написали, что их восхищает смелость Горинова, и выразили солидарность в борьбе за свободные "от ужасов войны" Россию и другие страны.