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Экс-депутата Алексея Горинова перевели в тюремную больницу

Алексей Горинов

Бывшего муниципального депутата Алексея Горинова, осуждённого на семь лет тюрьмы по статье о фейках о российской армии, перевели в тюремную больницу. Об этом сообщает Би-Би-Си.

По словам соратников Горинова, он болеет с 9 декабря, но администрация колонии отказывалась предоставить ему медицинскую помощь. Депутат жаловался на температуру, кашель и одышку (он страдает хроническим бронхитом) и на содержание в холодном помещении. После широкого общественного резонанса и реакции СМИ тюремное руководство всё же согласилось поместить Горинова в больницу.

Ранее адвокаты Горинова пытались встретиться с начальником колонии и начальником медицинской части, чтобы обсудить состояние здоровья заключённого, но получили отказ.

  • 8 июля суд в Москве приговорил Алексея Горинова к семи годам лишения свободы по статье о распространении фейков о российской армии. Он осуждён за выступление на заседании муниципального совета, на котором присутствовали несколько человек. Во время заседания депутаты, по предложению Алексея Горинова, объявили минуту молчания в память жертв агрессии в Украине. Горинов также отметил, что все усилия гражданского общества в России должны быть направлены на то, чтобы остановить войну.
  • Семилетний срок Алексея Горинова был наиболее жёстким на тот момент приговором российского суда по статье о фейках и дезинформации о действиях вооружённых сил России. 9 декабря этот "рекорд" побил приговор оппозиционному политику Илье Яшину по той же статье - восемь с половиной лет лишения свободы за опубликованное им в соцсети видео о предполагаемых преступлениях российских войск в Буче под Киевом.

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