Экс-депутата Алексея Горинова перевели в тюремную больницу

Бывшего муниципального депутата Алексея Горинова, осуждённого на семь лет тюрьмы по статье о фейках о российской армии, перевели в тюремную больницу. Об этом сообщает Би-Би-Си.

По словам соратников Горинова, он болеет с 9 декабря, но администрация колонии отказывалась предоставить ему медицинскую помощь. Депутат жаловался на температуру, кашель и одышку (он страдает хроническим бронхитом) и на содержание в холодном помещении. После широкого общественного резонанса и реакции СМИ тюремное руководство всё же согласилось поместить Горинова в больницу.

Ранее адвокаты Горинова пытались встретиться с начальником колонии и начальником медицинской части, чтобы обсудить состояние здоровья заключённого, но получили отказ.