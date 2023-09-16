Депутаты ГД от "ЕР" Сокол и Кастюкевич решили сложить полномочия

Депутаты Госдумы от партии "Единая Россия" Сергей Сокол и Игорь Кастюкевич подали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Об этом говорится на сайте Госдумы.

Сокол, впервые получивший мандат депутата Госдумы в марте 2020 года, заявил, что будет "жить и работать" в Хакасии. По результатам минувших выборов он прошёл в региональный парламент. Сокол претендовал также на пост губернатора Хакасии, однако снялся с выборов по состоянию здоровья. В итоге на них победил действующий губернатор от КПРФ Валентин Коновалов.

Также Сокол возглавляет хакасское отделение "Единой России". По словам депутата, в последнее время его часто спрашивают, "правда ли, что есть шанс начать менять жизнь в республике к лучшему?". Секретарь "Единой России" – правящей в стране уже почти 20 лет – отвечает: "Правда".

Кастюкевич, ставший депутатом Госдумы в 2021 году по списку "Единой России", возглавляет отделение партии в оккупированной части Херсонской области. По результатам прошедших выборов он тоже получил мандат в местную думу и заявил, что будет работать там.

И Сокол, и Кастюкевич внесены в санкционные списки ряда стран из-за вторжения России в Украину.