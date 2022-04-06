Депутаты в Чехии приняли резолюцию в память о Голодоморе

Нижняя палата парламента Чехии приняла резолюцию (текст имеется в распоряжении Радио Свобода) в память о Голодоморе – голоде на территории Украины в начале 30-х годов XX века. Тогда погибли, по разным оценкам, от двух до семи миллионов человек, то есть до четверти населения республики.

Депутаты пишут, что Голодомор происходил на фоне насильственной коллективизации в СССР. В 1932 году советская власть заставляла украинских крестьян платить необоснованно высокие хлебные пошлины. Эта мера сопровождалась другими формами репрессий и весной 1932 года привела к массовому голоду. При этом Советский Союз продолжал экспортировать зерно, говорится в резолюции.

Депутаты отмечают, что голод был намеренно организован сталинским руководством в Москве. "Сегодняшняя резолюция отдает еще один исторический долг. Особенно в связи с продолжающейся жестокой российской агрессией на территории Украины", — говорится в документе.

Отдельно депутаты приняли резолюцию, осуждающую действия российской армии в городе Буча, в пригороде Киева. В начале апреля оттуда поступили сообщения о массовых расстрелах мирных жителей. Украина и страны Запада обвинили Россию в военных преступлениях. Москва все обвинения категорически отвергает.