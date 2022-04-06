Депутаты в Чехии приняли резолюцию в память о Голодоморе

Нижняя палата парламента Чехии приняла резолюцию (текст имеется в распоряжении Радио Свобода) в память о Голодоморе – голоде на территории Украины в начале 30-х годов XX века. Тогда погибли, по разным оценкам, от двух до семи миллионов человек, то есть до четверти населения республики.
Депутаты пишут, что Голодомор происходил на фоне насильственной коллективизации в СССР. В 1932 году советская власть заставляла украинских крестьян платить необоснованно высокие хлебные пошлины. Эта мера сопровождалась другими формами репрессий и весной 1932 года привела к массовому голоду. При этом Советский Союз продолжал экспортировать зерно, говорится в резолюции.
Депутаты отмечают, что голод был намеренно организован сталинским руководством в Москве. "Сегодняшняя резолюция отдает еще один исторический долг. Особенно в связи с продолжающейся жестокой российской агрессией на территории Украины", — говорится в документе.
Отдельно депутаты приняли резолюцию, осуждающую действия российской армии в городе Буча, в пригороде Киева. В начале апреля оттуда поступили сообщения о массовых расстрелах мирных жителей. Украина и страны Запада обвинили Россию в военных преступлениях. Москва все обвинения категорически отвергает.
- Украина в 2006 году официально признала Голодомор актом геноцида украинского народа.
- В 2018 году Сенат США поддержал резолюцию, в которой говорилось, что многомиллионные жертвы стали результатом целенаправленных действий фактического руководителя СССР Иосифа Сталина и его окружения, устроивших геноцид, чтобы сломить сопротивление народа коллективизации и коммунистическому режиму.
- Согласно официальной российской позиции, Голодомор нельзя рассматривать отдельно от голода в других областях СССР в то время, а массовая гибель людей стала “крупнейшей гуманитарной катастрофы” и “общей трагедией россиян, украинцев, казахов и других советских народов”.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.