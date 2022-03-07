Зеленскому присвоена высшая государственная награда Чехии

Президент Чехии Милош Земан 7 марта объявил о решении наградить орденом "Белого льва" (высшей государственной наградой) Владимира Зеленского.



"Президент Украины проявил отвагу и мужество. США предлагали ему эвакуацию, но он отказался и остался в столице, чтобы руководить обороной своей страны", – заявил Земан на торжественной церемонии вручения государственных наград.

Земан призвал соотечественников помочь украинцам, в том числе прибывшим в Чехию в качестве беженцев.

"Недалеко от наших границ бушует война, вызванная агрессией России против Украины. Сейчас важно думать об украинском народе", – добавил Земан.

Чешский президент был известен своей пророссийской позицией и поддержкой Владимира Путина. Он поменял свою риторику после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, назвав Путина безумцев. Введенные Чехией санкции против России стали одними из самых жестких.