Зеленскому присвоена высшая государственная награда Чехии

Президент Чехии Милош Земан 7 марта объявил о решении наградить орденом "Белого льва" (высшей государственной наградой) Владимира Зеленского.
"Президент Украины проявил отвагу и мужество. США предлагали ему эвакуацию, но он отказался и остался в столице, чтобы руководить обороной своей страны", – заявил Земан на торжественной церемонии вручения государственных наград.
Земан призвал соотечественников помочь украинцам, в том числе прибывшим в Чехию в качестве беженцев.
"Недалеко от наших границ бушует война, вызванная агрессией России против Украины. Сейчас важно думать об украинском народе", – добавил Земан.
Чешский президент был известен своей пророссийской позицией и поддержкой Владимира Путина. Он поменял свою риторику после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, назвав Путина безумцев. Введенные Чехией санкции против России стали одними из самых жестких.
- Орден "Белого льва" был учрежден в 1922 году для награждения иностранных граждан, выдающихся политических и общественных деятелей, за заслуги перед Чехословацким государством.
- 7 марта во дворе Пражского Града состоялась торжественная церемония поднятия флага Украины, которую провел почетный караул. Она сопровождалась исполнением чешского и украинского гимнов.
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