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Der Tagesspiegel: ветки "Северных потоков", возможно, нельзя восстановить

Море над местом одной из утечек

Пострадавшие в ходе предполагаемой диверсии линии трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" на дне Балтийского моря могли получить такие серьёзные повреждения, что никогда не смогут быть вновь введены в эксплуатацию. Об этом сообщает газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в немецких спецслужбах. Официально эта информация не подтверждалась.

Повреждения на газопроводах из России в Германию были зафиксированы в ночь на 26 сентября. Утечка продолжается, немецкие власти думают, что если поврежденные фрагменты быстро не отремонтировать, солёная вода вызовет необратимую коррозию в трубопроводах. Немецкие органы безопасности и Федеральная разведывательная служба Германии считают случившееся актом диверсии, пишет газета. Аналогичное заявление сделал представитель ЕС Жозеп Боррель.

Журнал Der Spiegel во вторник сообщил, что немецкие спецслужбы могли заранее получить предупреждение о возможной диверсии. По данным издания, разведке об этом сообщила американская спецслужба ЦРУ. Как утверждается, Берлин получил данные летом. Издание не сообщает, как на информацию могло отреагировать немецкое правительство.

В правительственных кругах Германии считают, что из-за сложности диверсии её могло осуществить только государство. Евросоюз грозит жёсткой реакцией против виновников. Ведётся расследование. Немецкие власти готовят новые меры по защите энергетической инфраструктуры и телекоммуникационных кабелей, в том числе подводных.

  • Кремль возможное прекращение эксплуатации трубопроводов не комментировал. В среду пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков ответил на предположения, что диверсию могла совершить Россия. Он назвал эту гипотезу абсурдной.
  • После аварии рабочей остаётся одна из двух, неповреждённая, ветка газопровода "Северный поток – 2". Газопровод не был введён в эксплуатацию из-за войны в Украине. Немецкая пресса уверена, что Берлин не пойдёт на запуск ветки.

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