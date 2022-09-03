Siemens не нашла технических причин для остановки "Северного потока"

Утечка масла, на которую ссылается российский концерн "Газпром", не может служить технической причиной для прекращения эксплуатации газопровода "Северный поток". Об этом пишет DW со ссылкой на немецкую компанию Siemens Energy.
"Такие утечки обычно не влияют на работу турбин и могут быть устранены на месте", – уточняют в компании, называя подобные операции по устранению неполадок "рутинными".
В прошлом возникновение такого рода проблем не приводило к прекращению эксплуатации, подчеркивается в заявлении Siemens Energy. Компания также сообщила, что готова выполнять технические работы, если это необходимо, отметив, что на компрессорной станции "Портовая" есть дополнительные турбины, с помощью которых можно возобновить подачу газа.
- Эксплуатация газопровода из России в Германию была остановлена 31 августа, как утверждалось в заявлении "Газпрома", на плановое техобслуживание. Газопровод должен был вновь заработать – хоть и на 20 процентов мощности – 3 сентября. Но накануне компания сообщила о предостережении Ростехнадзора. В нём говорится, что обнаруженные неисправности не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя.
- Газопровод остановлен на фоне резкого обострения отношений между Россией и странами Запада в связи с российским вторжением в Украину. 2 сентября министры финансов стран G7 приняли декларацию, в которой говорится о намерении ограничить предельные закупочные цены на российскую нефть.
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