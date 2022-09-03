Siemens не нашла технических причин для остановки "Северного потока"

Утечка масла, на которую ссылается российский концерн "Газпром", не может служить технической причиной для прекращения эксплуатации газопровода "Северный поток". Об этом пишет DW со ссылкой на немецкую компанию Siemens Energy.

"Такие утечки обычно не влияют на работу турбин и могут быть устранены на месте", – уточняют в компании, называя подобные операции по устранению неполадок "рутинными".

В прошлом возникновение такого рода проблем не приводило к прекращению эксплуатации, подчеркивается в заявлении Siemens Energy. Компания также сообщила, что готова выполнять технические работы, если это необходимо, отметив, что на компрессорной станции "Портовая" есть дополнительные турбины, с помощью которых можно возобновить подачу газа.