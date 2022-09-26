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Газ из российского газопровода "Северный поток - 2" попал в Балтийское море

Датские власти призвали суда держаться подальше от острова Борнхольм после того, как ночью в этом районе произошла утечка газа из российского газопровода "Северный поток-2", сообщает Reuters.

Правительство Германии заявило, что находится в тесном контакте с датскими властями, чтобы выяснить причины аварии. Министерство энергетики Дании от комментариев отказалось.

В ночь на 26 сентября оператор "Северного потока-2" сообщил, что давление в газопроводе упало с 105 бар до 7. Не смотря на то, что "Северный поток-2" так и не был введён в эксплуатацию, его успели заполнить 300 млн кубометров газа – за несколько дней до того, как Германия отменила запуск.

Утечка произошла за день до торжественного запуска Балтийского газопровода, по которому газ из Норвегии будет поступать в Польшу. Таким образом Варшава стремится полностью отказаться от российского сырья.

Вечером 26 сентября оператор "Северного потока — 1" также зафиксировал падение давления на обеих нитках газопровода. Причины не сообщаются.

  • После принятия Евросоюзом санкций против России введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" было остановлено, хотя его строительство уже практически завершилось. Газопровод "Северный поток– 1" продолжил работать, но в июне "Газпром" значительно сократил объём поставок, сославшись на сложности с техобслуживанием. В Москве отвергают звучащие на Западе обвинения, что газ ограничивается для политического давления на Европу.

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