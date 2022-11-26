Новая волна массированных ракетных ударов по Украине. Без света остались миллионы людей. Европарламент объявил Россию государством-спонсором терроризма. Что может остановить Путина?

В российских школах вновь появится предмет НВП в рамках обязательного курса "Основы безопасности жизнедеятельности". Удастся ли властям сделать военную подготовку важным элементом пропаганды?

Кремль объявил о завершении "частичной" военной мобилизации, но россиянам продолжают приходить повестки. Почему Путин не издал специальный указ о завершении мобилизации?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с писателем и школьным учителем Дмитрием Быковым, военным экспертом Тарасом Березовцом и с политическим обозревателем Радио Свобода Виталием Портниковым.

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