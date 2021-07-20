Девиз Олимпиады "Быстрее, выше, сильнее!" впервые изменён

Новый девиз Олимпийских игр будет звучать "Быстрее, выше, сильнее — вместе". Соответствующие изменения утвердил Международный олимпийский комитет (МОК) на сессии в Токио.

Обновление девиза произошло впервые за 127 лет. Инициатором изменения выступил глава МОК Томас Бах. Он назвал решение эпохальным событием. По словам Баха слово "вместе" поможет выразить потребность в солидарности во всём мире.

Предыдущий девиз "Быстрее, выше, сильнее!" был утверждён в 1894 году, за два года до начала первых современный Олимпийских игр в Афинах. Автором слогана был доминиканский священник Анри Дидон. Он устраивал спортивные соревнования в колледже под Парижем и произнёс фразу перед открытием турнира. Девиз услышад друг священника — Пьер де Кубертен, создатель Международного олимпийского комитета и современных Олимпиад.

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля о 8 августа. Игры должны были пройти в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.