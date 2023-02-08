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Директора Музея Фаберже обвинили в помощи Вексельбергу обойти санкции

Виктор Вексельберг

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против российского бизнесмена Владимира Воронченко, друга и делового партнёра миллиардера Виктора Вексельберга. По заявлению американского Минюста, Воронченко участвовал в подпольной схеме, позволявшей Вексельбергу сохранить свою недвижимость в США и распоряжаться ею в обход наложенных на него санкций.

Как утверждается в документе, Воронченко оплачивал за Вексельберга расходы на содержание его имущества, потратив на это около четырёх миллионов долларов, а два принадлежащих Вексельбергу объекта недвижимости пытался продать от своего имени. При этом использовались подставные компании.

Помимо обвинений в сговоре с целью обхода санкций и отмывании денег, Воронченко обвиняется также в неуважении к суду: повестка в суд для дачи объяснений была вручена ему ещё в мае 2022 года, однако тот не явился в суд, а улетел из США, где проживает, в Дубай и затем в Москву. В случае признания бизнесмена виновным ему может грозить до 20 лет тюрьмы по каждому из первых двух обвинений.

Две недели назад в Испании был арестован ещё один помощник Виктора Вексельберга - британский гражданин Ричард Мастерс. Предполагается, что он занимался делами Вексельберга, чтобы вывести из-под санкций его суперъяхту. Его тоже обвиняют в отмывании денег.

  • Владимир Воронченко - многолетний деловой партнёр Виктора Вексельберга. Он возглавляет основанный Вексельбергом культурный фонд "Связь времён" и является директором Музея Фаберже в Санкт-Петербурге, созданного на средства этого фонда. Часть экспозиции музея составляют предметы из коллекции Вексельберга.
  • Виктор Вексельберг - один из богатейших олигархов России, Forbes оценивает его состояние в 5,5 миллиардов долларов. Считается одним из приближённых президента России Владимира Путина. Вексельберг находится под санкциями США с 2018 года. После российского вторжения в Украину США и Великобритания ввели против него дополнительные ограничения - в том числе и арест его имущества, включая яхту.

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