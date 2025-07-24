Дирижер войны. Екатерина Марголис – о культуре как поле боя

27 июля в Королевском дворце Казерты должен был состояться концерт Валерия Гергиева – одного из самых влиятельных представителей российской музыкальной элиты, многолетнего союзника Владимира Путина. Эта дата могла войти в историю как день позорного возвращения кремлёвской культурной пропаганды на европейскую сцену. Но она стала символом победы, одержанной благодаря солидарности и настойчивости людей, объединенных общей целью.

Информационная война неразрывно связана с войной имперской. Если не замечать и нормализовать чудовищные ежедневные и еженощные российские атаки на мирные города независимой страны в центре Европы, то можно допустить и саму возможность обсуждения – проводить или не проводить концерты тех, кто обеспечивает музыкальное прикрытие геноциду. Подобные "культурные" инициативы подобны портретам русских писателей, которыми замаскировали руины разбомбленного Мариупольского театра.

Почему же Италия чуть было не стала сценой для исполнения излюбленной всеми диктатурами пропагандистской симфонии "Искусствo вне политики"?

Все шло по российскому плану "Казерта за три дня"

В отличие от Германии, Великобритании или Нидерландов, где многие культурные учреждения прекратили сотрудничество с прокремлёвскими артистами, в Италии часто предпочитают сохранять "толерантную" или "нейтральную" позицию по отношению к тем, кто служит интересам Кремля. Хотя и здесь в 2022 году Гергиеву пришлось отказаться от работы в театре "Ла Скала" после отказа осудить российское вторжение в Украину. В Германии он был уволен с поста главного дирижёра Мюнхенского филармонического оркестра. В Великобритании ему пришлось покинуть пост почетного президента Эдинбургского фестиваля. В США были отменены гастроли и контракты с местными оркестрами. Во Франции прекращено сотрудничество с Театром Елисейских полей и рядом других учреждений. В Канаде он под персональными санкциями. Италия же с присущей ей толерантностью чуть было не приняла Гергиева усилиями руководства региона Кампания во главе с Винченцо де Лукой, который, прикрываясь разговорами о "культурном диалоге" и "мостах", продвигал российскую пропагандистскую интервенцию с необычайным рвением и упорством. Мол, мы-за-мир, искусство как диалог, у нас тут и палестинцы, и израильтяне, и россияне, и украинцы. (Что за украинцы собирались участвовать в этом фестивале с путинским дружком – осталось неясным).

Благодаря такой поддержке Россия попыталась прорвать фронт информационно-гибридной войны и вернуть Гергиева на европейскую сцену. Дирижер имеет возможность беспрепятственного въезда на территорию ЕС, как обладатель нидерландского паспорта. Правда, в Нидерландах при получении гражданства требуется отказ от российского. На запросы о происхождении паспорта Гергиева голландские власти отвечают оглушительным молчанием.

Гергиев никогда не скрывал своей поддержки режима Путина. Он не только публично хвалил президента и одобрил аннексию Крыма в 2014 году, но и дирижировал концертом в Москве в честь российских вооружённых сил. После начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году остался на стороне Кремля, несмотря на бойкот со стороны крупнейших оркестров и театров Европы и США. Он продолжил выступать даже на оккупированных территориях Украины.

Ещё до украинской войны Гергиев участвовал в мероприятиях, обслуживающих интересы Кремля в союзничестве с другими диктаторскими режимами. В 2008 году после российского вторжения в Грузию он дирижировал концертом в Цхинвали – столице Южной Осетии, контролируемой российской армией. В 2016 году – на развалинах Пальмиры после захвата города российско-сирийскими войсками. Оба случая широко освещались и были не чем иным, как актами культурной легитимации военной агрессии России.

Увы, не всем европейцам очевидно, что Гергиев – не просто музыкант, но и влиятельный культурный деятель, лояльный Кремлю. Не известно в Европе и расследование ФБК о владениях Гергиева в Италии. Личный его капитал оценивается более чем в сто миллионов евро. Его империя включает украшенный мозаиками из муранского стекла палаццо Барбариго в Венеции на Большом Канале, историческое кафе Quadri на площади Сан-Марко, виллу на побережье Сорренто, земли в Романье, поместье под Миланом и многое другое. Все эти ценные объекты перешли к нему по завещанию японской арфистки и меценатки Йоко Нагэ Чешины – вдовы графа Ренцо Чешины, по иронии судьбы известного итальянского производителя оружия.

Совсем недавно рестораторская семья Алаймо продлила аренду кафе Quadri на 7 лет, выплатив 3,5 миллиона евро, которые теперь поступают на счета Гергиева. Это значит, что прокремлёвский дирижер продолжает извлекать прибыль из престижных общественных пространств на территории ЕС.

Они ненавидят "гейропу", но мечтают проникнуть туда любыми способами

И вот летом 2025 – фестиваль Estate di Re в Казерте. Именно там был запланирован первый с начала вторжения РФ в Украину концерт маэстро. Сначала все шло по российскому плану "Казерта за три дня". Итальянская пресса и некоторые политики тут же пропели любимые арии: тут и "музыка вне политики", и "мы против цензуры", и "царь возвращается" (фестиваль называется "Королевское лето")...

Неискоренимая любовь некоторых европейцев к русским "царям" – вопрос к социальной психологии. Тут и известный центр CSAR – Centro Studi Arte Russa”) под эгидой подруги Мединского непотопляемой Сильвии Бурини при Венецианском университете, и всевозможные другие цари (кстати, так же называется и агентство виз и путешествий во Франции, где работает один из галеристов, взявших на работу дочку Путина). Теперь вот царь Гергиев. Мол, нечего шуметь. Не царское это дело прислушиваться к мнению черни.

Российское же двоемыслие, на глазах превращающееся в шизофрению, не удивляет. Они ненавидят "гейропу", но мечтают проникнуть туда любыми способами.

Российская пропаганда, всё активнее стремящаяся к "нормализации" агрессии, использует традиционные ещё с советских времен культурные интервенции для мягкого вторжения в европейское информационное пространство. Идея проста: не просто замаскировать преступления, но и вынести их за скобки, незаметно растворить, используя коктейль из культуры и равнодушия.

Но что-то опять пошло не так, и план "Казерта за три дня" провалился.

Отмена концерта – победа не только символическая, но и стратегическая.

О планируемом выступлении Гергиева я узнала 4 июля от одного из канадских музыкантов и немедленно опубликовала в соцсетях пост об этом и обращение к итальянским политикам.

Одной из первых почти моментально на тревожный сигнал откликнулась вице-президент Европарламента Пина Пичерно. Она не просто выступила с публичным осуждением концерта, но действовала очень профессионально и системно: направила депутатские запросы, указав на недопустимость проведения мероприятия, напрямую поддерживающего войну, во дворце, входящем в список наследия ЮНЕСКО. Она также инициировала проверку использования европейских фондов – концерт был частично профинансирован из Фонда сплочения ЕС на 2021–2027 гг.

Российские государственные СМИ подавали этот концерт именно как военную победу

Пичерно чётко артикулировала проблему: "Не может быть речи о свободе искусства, когда это искусство становится рупором преступного режима. Гергиев не просто музыкант. Он лицо путинской пропаганды» (…) Концерт должен быть отменён ещё и потому, что нарушает этический регламент дворца Казерта. Этот регламент исключает проведение мероприятий и приём лиц, чьи действия противоречат постановлениям ООН, осуждающим любые формы насилия, пыток, торговли оружием и отмывания денег и требующим равного доступа к правосудию для всех. Эти ценности находятся в полной противоположности взглядам Гергиева и режима, который он поддерживает, представляет и оправдывает. Дворец Казерта – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как можно в таком знаковом месте предоставлять сцену тем, кто поддерживает разрушение других охраняемых объектов, таких как Софийский собор в Киеве, повреждённый в июне в результате российского удара, или исторический центр Одессы, который вот уже три года подвергается беспорядочным атакам? Я обращаюсь к правительству Италии, и в особенности к министру культуры Алессандро Джули с настоятельным призывом не допустить, чтобы итальянская культурная система стала инструментом пропаганды и заискивания перед режимом Владимира Путина", – написала она.

Оперативно отреагировали политики из Europa Radicale: они запустили петицию, которую подписали более 16 тысяч человек. Одновременно активисты партии начали скупать билеты на концерт, чтобы, если отмены не произойдёт, превратить выступление Гергиева в акт публичного протеста. Их действия сопровождались заявлениями в прессе, юридическими запросами и участием в уличных демонстрациях.

Сенатор Карло Календа также выступил против концерта, назвав приглашение Гергиева "оскорблением для демократии".

Юлия Навальная опубликовала в газете La Repubblica открытое письмо, в котором напомнила о личной ответственности Гергиева за пропаганду войны, назвав его "человеком, представляющим систему, убившую моего мужа". Это обращение произвело впечатление на итальянскую публику. ФБК также направил письма в министерство культуры Италии, во дворец Казерта и в МВД с требованием отмены выступления и запрета на въезд. Эти требования поддержали объединение россиян в эмиграции – Comunità dei Russi Liberi. Мемориал–Италия направил Урсуле фон дер Ляйен обращение, которое подписали Нобелевские лауреаты, музыканты, спортсмены и писатели.

Украинские организации, в частности Форум украинцев Италии при поддержке Ukrainian World Congress и Network Associazioni per Ucraina были одной из главных движущих сил протестов. Они провели демонстрации, направили письма в органы власти и готовились протестовать в день концерта. В Милане, Риме, Неаполе и других городах прошли публичные акции. Были заказаны автобусы для доставки желающих в Казерту в случае, если выступление не отменят. Музыканты Национальной Филармонии в Киеве выпустили обращение к итальянским властям.

Одним из важных моментов, повлиявших на мнение итальянцев, стало расследование журналиста Массимилиано Коччиа. Он подробно описал, как Гергиев через систему фондов распространяет в Италии пророссийские нарративы. Расследование показало, что Гергиев не просто владеет палаццо и виллами в Италии, но что именно они являются штабами информационной войны, оперативными центрами по распространению российской пропаганды, а финансирование идет через непрозрачные управляющие этим имуществом компании. Публикация Коччиа привлекла внимание широкой публики и вызвала отклик в политических кругах.

Последний гвоздь, впрочем, был забит самим маэстро.

Большой театр закрыл сезон второстепенной оперой Прокофьева "Семён Котко", которую композитор написал для ублажения Сталина в качестве своего рода платы за возможность вернуться в СССР.

Изначально сюжет был несколько другим, но подписание пакта о Молотова–Риббентропа в 1939 году потребовало переработки либретто. 1918 год. Украинский крестьянин Семён Котко возвращается из армии в родное село. Там его встречают коллаборационисты, "петлюровцы", немецкие офицеры, буржуи и прочие враги молодой советской власти. Его любимая погибает, мать убивают, село страдает. Семён всем мстит и уходит в закат строить социализм.

В финале новой актуальной постановки оперы в гергиевском Большом театре на занавесе проецируется надпись: "В 2014 году хунта захватила власть в Киеве и начала репрессии против своих граждан. В ответ жители города и области провозгласили Луганскую Народную Республику. Вместо переговоров преступный киевский режим начал уничтожение Донбасса. В феврале 2022 года армия России пришла на помощь жителям Донбасса, 8 лет сражавшимся за свою жизнь и свободу. В результате общенародного референдума Луганщина навсегда вернулась в состав России".

Закрытие сезона Большого театра с прославлением оккупации и вторжения в Украину не прошло незамеченным в итальянской прессе. Та же La Repubblica посвятила этому статью. Это лишило последних аргументов де Лука и тех, кто так усердно разучивал арию "искусство вне политики", ибо сам руководитель Большого расписался этой постановкой ровно в обратном.

Наконец, министр культуры Италии Алессандро Джули официально отозвал логотип министерства с афиши фестиваля и выступил с заявлением: "Искусство должно быть свободным, но когда оно используется для продвижения пропаганды – даже завуалированной – это неприемлемо".

И хотя концерт был организован на уровне автономии региона Кампания, давление со стороны министерства, депутатов Европарламента и общественности стало решающим.

21 июля было объявлено об отмене мероприятия с такой формулировкой: "Причина – резкая общественная реакция на участие дирижера Валерия Гергиева, известного своей близостью к Владимиру Путину. Появились опасения по поводу возможных акций протеста, организованных украинскими ассоциациями в преддверии мероприятия". (Отметим попытку формирования негативного образа украинцев, поскольку их выставляют нарушителями общественного спокойствия – в противоположность якобы мирной сугубо культурной инициативе).

До самого последнего момента прокремлёвские медиа праздновали "возвращение маэстро в Европу”, называя это "триумфом русского искусства". Российские государственные СМИ подавали этот концерт именно как военную победу – как свое триумфальное возвращение в Европу на троянском коне культуры.

С советских времён музыка, балет и живопись служили инструментами кремлёвской пропаганды. В КГБ существовали целые отделы, занимавшиеся формированием имиджа СССР через культуру. Эти пропагандистские усилия обоюдоостры – они подразумевают не только экспорт "великой культуры" под аплодисменты западной публики, но и импорт: повышение гордости граждан за "своих": музыкантов, писателей, поэтов, ныне живущих или давно умерших.

Российская пропаганда – зло, проникающее во все поры общества и отравляющее жизнь повсюду

После отмены концерта наступила тишина, сменившаяся агрессивной риторикой. Посол России в Италии Сергей Парамонов выступил с паническим заявлением, в котором, помимо стандартных угроз и жалоб на "русофобию", содержался ультиматум Италии: признать российские аннексии и "подтолкнуть Зеленского к столу переговоров". Тем временем сам Гергиев, как водится, “ничего не знал” об отмене. Спустя сутки высказалась и пропагандистка Симоньян, которая старательно обошла в своем заявлении мобилизацию итальянского гражданского общества, возложив всю ответственность за протесты и срыв выступления, как и де Лука, на украинцев и… на грузин, которые вообще никакого отношения к этому не имели.

В день отмены концерта Гергиева в итальянском парламенте прошла пресс-конференция: "Культура или пропаганда? Гергиев в Казерте и российское влияние в Италии". Выступали политики, журналисты, историки, деятели культуры и депутаты. Очень важным итогом стало решение создать рабочую группу по противодействию российской пропаганде.

Конечно, как и в случае укрепления европейской боеспособности, понимание необходимости аналогичных мер на информационном фронте приходит с огромным запозданием. Но это происходит и внушает надежду на то, что будут приняты системные меры против российской пропаганды, а художникам, музыкантам и просто честным людям не придется каждый раз в авральном режиме в тысячный раз пробивать стену, за которой вольготно и нагло оперирует российская пропаганда – зло, проникающее во все поры общества и отравляющее жизнь повсюду.

Недопущение нормализации зла через символическое триумфального возвращение агрессора на мировую сцену показало, что европейские политики, активисты, люди искусства и гражданское общество могут действовать решительно и эффективно в отстаивании базовых ценностей. Недопущение инструментализации и использования в качестве оружия агрессии искусства, являющегося по своей сути олицетворением свободы, – одна из них.





Екатерина Марголис – художница и писательница



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