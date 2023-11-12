Диванные жандармы. В России собираются готовить "медиаполицейских"

В Российской академии народного хозяйства и гражданской службы, высшем учебном заведении, связанном с администрацией президента, заявили о запуске программы подготовки "медиаполицейских". Четыре года студентов собираются учить выявлять "антироссийский контент" в интернете. Два собеседника Радио Свобода в РАНХиГС и два собеседника, связанных с МВД, крайне скептично высказались о будущей востребованности таких специалистов.

Загуглить и выявить

8 ноября в "Известиях" вышел материал о том, что РАНХиГС будут готовить "медиаполицейских".

В публикации говорится, что в вузе будут учить "специалистов по работе с пользовательским контентом, которые смогут выявлять в соцсетях проявления экстремизма, преступления против личности, а также будут владеть методами блокировки пиратского контента. [...] Предполагается, что медиаполицейские по окончании обучения получат одну из специализаций: расследование правонарушений в отношении граждан (кибербуллинг, сталкеринг), юрлиц (пиратство) или государства (экстремизм). Официально направление называется "Медиаобеспечение государственных интересов и национальной безопасности".

По версии "Известий", программа реализуется при поддержке Национального антитеррористического комитета.

Руководитель центра "Сова" Александр Верховский предполагает, что, если студентов целенаправленно будут учить на "медиаполицейских", эффективность российской цензуры возрастет:

– Контроль и фильтрация контента – это теперь происходит везде, не только у нас. Кажется, уже поздно обсуждать, хорошо ли это в принципе. Соответственно, у корпораций и государств есть и будет спрос на соответствующие кадры. Вопрос скорее в том, что предполагается отфильтровывать, кто и какими средствами это будет делать. Это зависит от законодательства и, так сказать, обычаев. К сожалению, студентов РАНХиГС будут учить не только техническим навыкам (и верю: научат, так что и качество отслеживания вырастет), но и прививать представление о наших законах и обычаях в этой сфере как норме, – считает он.

Полицейские удивлены

В нынешней структуре правоохранительных органов "медиаполицейские" не нужны. Такая специализация не требуется, если только у государства нет планов по глобальному ужесточению цензуры, считает собеседник Радио Свобода, связанный с МВД.

Сотрудники центров "Э" как раз и выполняют задачи “медиаполицейских”

– Непонятно, для чего делать целое направление бакалавриата, когда за 2–4 недели дополнительных курсов можно дать весь необходимый объем знаний для выявления противоправного контента. Куда они будут девать этих выпускников? Будет ли такой узкий специалист востребован на рынке труда, если у него не сложится с государственными конторами? ВУЗы МВД не готовят таких специалистов потому, что не существует подобных должностей. Мониторингом сети в МВД занимается Управление общественных связей, но у них свое узкое направление, связанное больше с имиджем МВД, и Центр противодействия экстремизму. Сотрудники центров "Э" как раз и выполняют задачи “медиаполицейских”. Но, кроме того, они занимаются непосредственно оперативной работой – разработками экстремистов, задержаниями, – рассказывает он.

Бывший полицейский, администратор телеграм-канала "Оперативный обзор" Семен Фищук считает, что центрам "Э" было бы проще работать, если бы "медиаполицейские" действительно появились.

– Чтобы опираться не на доносы разного рода [провластных] активистов, которые не всегда понимают политику партии, иногда вхолостую стреляют, иногда делают доносы не на тех, на кого надо. Будет гораздо проще, если в материалах уголовных дел будет: специалист выявил, передал в центр "Э", – объясняет он.

Впрочем, по его мнению, вряд ли МВД это понадобится в течение длительного времени.

– Специализация слишком узкая. Пока Путин здесь, да, это актуально, такая конъюнктура, – считает Фищук.

Без связи с силовиками

На сайте самого РАНХиГС, в отличие от публикации в "Известиях", описание новой специализации гораздо скромнее. На "Медиаобеспечение государственных интересов и национальной безопасности" набирают всего 35 студентов – 30 россиян и 5 иностранцев. Бюджетных мест нет, за год обучения хотят 350 тысяч рублей.

"В результате освоения образовательной программы выпускник будет готов осуществлять профессиональную деятельность в области средств массовой информации (в сфере мультимедийных, печатных, теле- и радиовещательных средств массовой информации) и решать задачи профессиональной деятельности следующих типов: авторский, редакторский, проектный, организационный, экспертный", – говорится на сайте РАНХиГС.

Слово "медиаполицейский" ни разу не упоминается, как и какая-либо связь программы с силовыми ведомствами. Программу курируют журналистка "Комсомольской правды", ВГТРК и "Русского мира" Лидия Малыгина, а также лингвист и эксперт прокремлевских медиа Геннадий Слышкин.

Стажироваться студентам предлагают совсем не на Лубянке или Петровке, а в "Вечерней Москве", "Комсомольской правде", ВГТРК, "Русском мире", министерствах культуры и цифрового развития, "Газпром информ" и даже детской киностудии имени Горького.

Может быть, хотят "медиаполицейскими" попугать оппозицию перед выборами?

– Не понимаю, вообще зачем открыли эту программу – без единого бюджетного места – и зачем вдули в прессу. По факту это 35 человек, которых подготовят только через четыре года. Никакие насущные задачи Роскомнадзора или администрации президента ими не решить. Может быть, хотят "медиаполицейскими" попугать оппозицию перед выборами? – предполагает собеседник Радио Свобода в РАНХиГС.

Его коллега по вузу недоумевает, о подготовке каких "полицейских" в РАНХиГС в принципе может идти речь.

– У РАНХиГС нет полномочий выдавать студентам "погоны" и звания (в отличие от вузов МВД и ФСБ). И в судебные эксперты вчерашних бакалавров точно никто не возьмет: нужно будет получить дополнительное образование, вероятно, на уровне не ниже магистратуры или пройти серьезную профессиональную переподготовку. В системе образования РФ существует программа специальности "Судебная экспертиза" (40.05.03), в рамках которой есть специализация "речеведческие экспертизы". Но, во-первых, она реализуется в формате специалитета, а не бакалавриата, во-вторых, ее в принципе нет в РАНХиГС, а в-третьих, требования к этой специальности предполагают совсем другой набор предметов, чем это описано на сайте вуза. Для получения диплома по специальности "Судебная экспертиза" требуется более серьезная юридическая подготовка, а в РАНХиГС, судя по набору дисциплин, будут готовить по бакалаврской программе "Журналистика" (42.03.02), – говорит ещё один собеседник Радио Свобода в РАНХиГС.

Он отмечает, что после недавней смены руководства вуза (Владимира Мау в начале года на посту ректора сменил Алексей Комиссаров) идет ревизия необходимости тех или иных учебных программ в РАНХиГС, и такая публикация может быть формой пиара.

Радио Свобода направило вопросы в пресс-службу РАНХиГСа, на момент публикации текста ответы получены не были.