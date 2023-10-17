"Время остановилось". Соцсети о запрете фильма Сокурова

Две новости подряд стали одной из главных тем для обсуждения в российском сегменте соцсетей: сначала российский Минкульт запретил показ фильма "Сказка" Александра Сокурова на фестивале "КАРО.Арт", а потом не выдал картине прокатное удостоверение. По сюжету картины Сталин, Гитлер, Муссолини и Черчилль встречаются в загробном мире.

Вот что сам режиссёр написал в своём телеграм-канале:

Предстоят большие проблемы в жизни - как в советские времена, когда все мои работы были запрещены к показу.

Время моей жизни опять остановилось.

Не прошу о помощи: как прежде, мне никто не сможет помочь.

Арсений Гончуков:

Посмотрел "Сказку" Александра Сокурова и это безусловный шедевр. Такого кино я еще не видел. Это нечто потрясающее. Запредельное. Не знаю, что тут говорить. Но такая работа с визуальной частью, с персонажами, с речью. И этому всему веришь так, что начинаешь одухотворять героев, начинаешь с ними знакомиться. Какая-то документальность загробной жизни, которая кинематографически поселена будто в гравюру Дюрера, на ту сторону мира, и тоже как будто документально. И я так понимаю, персонажей, Сталина, Гитлера, Рузвельта и прочих Муссолини они брали из документальной хроники. В общем, необыкновенные ощущения полного присутствия, погружения в тончайшую почти музыкальную материю кино, где веришь всему. Сокуров ПОКАЗАЛ нам их, показал, где они, о чем они говорят. Да, они там. И этот пылающий загробный мир абсолютно осязаем, и там создана такая атмосфера, которой бы позавидовал, кажется, Герман. Есть у меня еще соображения по поводу "Сказки", но мне кажется, они будут неуместны, это такое ощущенческое кино, как часто у Сокурова, но здесь в чистом кинематографическом виде — фильм надо смотреть как картину в Лувре, Эрмитаже, как стоят и смотрят на шедевр, а потом тихо уходят. Как ушел герой в финале фильма. Один из героев, кто так и не дождался в этой приемной бога.

Виталий Оплачко:

Посмотрел фильм «Сказка» Сокурова. В России он демонстрироваться не будет. Слишком прозрачны коннотации. В главных ролях Сталин, Черчилль, Гитлер и Муссолини. В эпизодах человеческое море без лиц и образов. Один из основных инструментов режиссера- искусственный интеллект. Тут есть всё: «триумф воли», «божественная комедия», Маринетти и совшансон. Фильм не для удовольствия. Но смотреть нужно.

Борис Вишневский:

Минкульт отказал Александру Сокурову в выдаче прокатного удостоверения на его новый фильм "Сказка".

Без указания причин (сослались на "иные основания, предусмотренные законом", которых в законах не находится).

Конечно, это цензура.

Михаил Крутихин:

Посмотрел "Сказку" Сокурова. К просмотру рекомендую, хотя повторно может не пойти. Запретили её за то, что она - художественное произведение, а таковым не место в примитивном мире нынешних российских администраторов культуры.

Моё личное - длинновато, но понимаю, что укороченный вариант был бы политическим памфлетом, а не полновесной кинокартиной.

Сос Касаев:

Всесильный минкульт ожидаемо запретил новую картину Сокурова - "Сказка". Но суровый культурный регулятор упорно отказывается принимать тот факт, что запрещая, он только бойко возбуждает и стимулирует интерес к запрещенке. А запретный плод, как известно, вожделенный. Да и наглухо закрыть и оградить зрителя технически не получится никак, поэтому картину можно посмотреть в сети, например, в ВК. А посмотреть "Сказку" стоит, хотя бы потому, что технически фильм снят очень необычно и по-настоящему новаторски. Бунтарское, эстетское и смелое переосмысление прошлого от одного из главных режиссеров России и новатора в кинематографе. На этот раз Сокуров погружает мировых лидеров 1940-х в посмертие, создав потрясающую визуальную атмосферу при помощи сложных эффектов, которые "оживили" главных героев фильма - Сталина, Гитлера, Черчилля и Муссолини. Действие картины происходит во время Второй мировой, а ее главные герои, упомянутые выше, оказались вместе в монохромном чистилище, где свободно беседуют между собой. Актеров в фильме нет, благодаря обилию архивных съемок и пока не раскрытой технологии давно умершие политики «играют» самих себя в очень нестандартно анимированных декорациях. Тематически картину можно назвать постскриптумом к его "тетралогии власти" ("Молох", "Телец", "Солнце") и художественным высказыванием о тоталитаризме.

Василий Аленин:

Всемирно известный режиссёр? Подумаешь. Замечательные отзывы о фильме критиков? Нам-то что. «Запрещено, нельзя».

Снято на частные деньги, без государственного участия? Хм. Это что-то само по себе сомнительное.

Вот, если бы Машков снял кино хотя бы о букве Z на своём театре, то можно было бы дать такому кино дорогу. Или, например, главный «бесогон» страны произвёл, наконец, кино про великого геополитика. Это было бы да!

А здесь Сокуров, который к тому, что творит начальство, относится негативно. Поэтому, запретить. Но мы «Сказку» всё равно посмотрим, как бы там Минкульт ни запрещал. Все, кто захочет, посмотрят.

Кирилл Гончаров:

Запрет кино, это ровно реставрация советской практики, когда книги писались в стол, а фильмы - на полку. Герман и Солженицын не дадут соврать.

Мне очень больно за Сокурова.

Александр Нанкин:

Посмотрел, наконец, "Сказку" Сокурова

Не хочу писать рецензию, я не поклонник режиссёра Сокурова, скажем так, но при этом я глубоко уважаю гражданскую позицию Александра Николаевича Сокурова...

Но знаете, что интересно? В последнее время эти убогие пигмеи-запретители стали главным аргументом за того или иного автора, то или иное произведение.

Скажем, я не был никогда фанатом Дианы Арбениной. Ну, вот совсем. Ни плохо, ни хорошо, просто мимо меня. После известных историй пополнил фонотеку.

Потом посмотрел якутский (!) фильм "Айда" только потому, что его запретили к прокату, обвинив в национализме.

Фильм откровенно слабый, во всех отношениях, во всех компонентах слабый. Но посмотрел)

Потом посмотрел "Опенгеймера" - муть.

Посмотрел "Барби" - понравилась больше, чем "Опенгеймер", местами даже интересно, но конечно, если бы не запреты и критика со стороны российского официоза, смотреть не стал бы.

Теперь вот Сокуров.

Что там на очереди?

Анатолий Несмиян:

Откровенно говоря, сюжет фильма, если судить по описанию, отдает чем-то биполярным: встреча где-то во время Второй мировой Сталина, Гитлера, Черчилля, Наполеона и там еще кого-то. Ну, и как положено, нудные и заунывные диалоги с разными смыслами внутри. В общем, на любителя, как можно понять.

Нечто похожее снял Тарантино в «Бесславных ублюдках» - та же фантастика, но строго по-тарантиновски в жанре абсурда и полного треша. Ну, и драйва, конечно. Драйв - это то, что цепляет, то, что понятно. Поэтому Тарантино и гений, что он точно попадает в то, что полностью вписывается в понятийную систему огромного числа людей, не склонных к разного рода излишнему рефлексированию.

Сокуров же - продукт 60 годов. Хотя он и застал их в юности, но творческий путь, как можно понять, проходил под сильным влиянием именно шестидесятников. Отсюда и чисто русское понимание художника как совести народа, которая должна обязательно что-то невербально на уровне ощущений шептать. Не всегда понятно и вразумительно, но обязательно зудеть где-то над ухом.

В любом случае фильм, картина, книга, песня - это то, что должны оценивать не замшелые чиновники, а читатель, зритель, слушатель. Аудитория. Цензура (которая, кстати, по конституции запрещена, но кто вообще читал эту вашу конституцию? да и зачем?), в общем, цензура - это дикость и архаика. В любом ее виде. Толерантный Запад, кстати, тоже уже активно гребет в этом направлении, так что это, скорее, мировой тренд.

Гасан Гусейнов:

Сказка, или С кем вы, кастера мультуры?

Известный режиссер сокрушается из-за запрета на показ его фильма в рамках какого-то фестиваля в РФ.

Но ведь разрешение на показ этого фильма в РФ было бы просто позором для свободомыслящего режиссера.

Но вместо того, чтобы поблагодарить власти за спасение его чести, художник разыгрывает оскорбленную невинность, посылает запросы в кинистерство мультуры, чтобы показали мотивировку этого неожиданного решения властей.

Но тебе же сунули монтировку под нос, и давно, а ты все еще теряешься в догадках. Ах да, совсем забыл, "я была тогда с моим народом".

Скучно на этом свете, господа.

Анжелина Полонская:

Я не понимаю, что режиссер мирового уровня до сих пор делает в стране, где таланты не просто ненужны, но всячески преследуются. Сокуров несколько раз в интервью отрицательно отвечал на вопрос, собирается ли он работать на западе. Тенденция к запретам будет только множиться, под репрессии попадут или уже попали все творческие люди, стоящие на стороне свободы.

Любовь Аркус:

Такое воспоминание вослед запрещению фильма "Сказка" Сокурова.

1983 год. Я поехала на преддипломную практику на "Ленфильм". Мой муж, отпетый диссидент , чудом и хлопотам Авербаха, редактор Ленфильма, все свое рабочее и свободное время аосвящает священной борбе за положенную на полку "Седьмую степень самосозерцания" Молодого режиссера Сокурова.Мы все время куда-то ездим, развозим какие-то письма. Они оба старше меня на 10 лет, и я все время молчу, крнда он с нами. Молчу я не только поэтому, а потому что я конченный сокуровский фанат после подпольного просмотра "Одинокого голоса", устроенного тем же Коваловым.

Очередная эпопея с письмами поддержки кончилась ничем. Мы в коммунальной квартире, в которй обитает Сокуров, с портретами родителей на стенах. с Любой из "Одинокого голоса" и Тарковским. Мужчины разговаривают, но все больше молчат, качая головами. У меня комок в горле.

Потом мы едем на метро. И вот тут, сходя на эскалатор, я, неожиданно для самой себя, вдруг, прижав руки к груди, произнесла длинный монолог: "Александр Николаевич, миленький, клянусь чем хотите, не произойдет и нескольких лет, как все ваши фильмы будут легилизованы и прославлены. и вам принесут извинения.Вот увидите".

Он посмотрел на меня на сумасшедшую. Это был 1983 гол.

Сегодня, в 2023 ноду, в октябре месяце, он позвал меня.

"Саша!. -- сказала я, вот увидишь, не пройдет и нескольких лет..."

"Моя дорогая, сказал мне седой, уставший, настолько любимый и драгоценный человек. -- тогда у нас впереди было 40 лет. А сейчас?"