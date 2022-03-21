"Диджей" из ФСО. Кто охранял Путина на концерте в Лужниках

На протяжении всего концерта в Лужниках, посвященного очередной годовщине аннексии Крыма, на основной сцене за стойками со звуковой аппаратурой стояли в наушниках два молодых человека – один в белой, другой в синей куртке. Одного из них Радио Свобода удалось опознать: он оказался не звукорежиссером, а сотрудником Президентского полка ФСО.

Фотография концерта в Лужниках, сделанная в момент выступления Путина, опубликована на сайте gigarama.ru. Это проект медиахолдинга News Media, дочерней структуры Национальной Медиа Группы, председателем совета директоров которой является бывшая спортсменка Алина Кабаева. "Гигарамой" создатели проекта называют панорамный снимок, сделанный в большом разрешении и позволяющий рассмотреть самые мелкие детали.

Несколько таких деталей пользователи соцсетей уже успели найти на гигараме концерта в Лужниках – например, снайперов, притаившихся под крышей стадиона.

На гигараме также видны два человека, стоящие на основной сцене в наушниках за стойками со звуковой аппаратурой. Судя по видеозаписям концерта, они находились там на всем его протяжении, а не только во время выступления Путина.

С помощью сервиса распознавания лиц FindClone Радио Свобода нашло фотографию одного из них (того, что справа на фото в синей куртке) в социальной сети "ВКонтакте". Она была опубликована в аккаунте человека по имени Александр Попов, который, как следует из описания его профиля, является сотрудником волгоградского научно-производственного центра "Титан-Баррикады". Это предприятие военно-промышленного комплекса, выпускающее, в частности, пусковые установки для ракетных комплексов "Искандер-М" и "Тополь-М". Сейчас этот снимок удален из ленты Попова и доступен только в результатах поиска FindClone.

Еще одна фотография "звукорежиссера" есть в профиле пользователя "Марина Перова". На ней он – со своим братом-близнецом, с которым они, как следует из других постов в аккаунте Марины, родились в один день. Оба – в форме Президентского полка Федеральной службы охраны.

Еще один сервис распознавания лиц, Microsoft Azure, подтверждает, что муж Марины Перовой и "звукорежиссер" в Лужниках – один и тот же человек.

Муж Марины Перовой близок к Путину не только на сцене, но и в жизни: из "ВКонтакте" Марины следует, что их дети ходят в детский сад в поселке Сосны, расположенном на Рублевке между Николиной Горой и Барвихой.

Александр Попов, в чьем профиле была опубликована фотография мужа Марины Перовой, служащего Президентского полка и "звукорежиссера" концерта в честь аннексии Крыма, тоже служил в ФСО. На одной из его фотографий во "ВКонтакте" есть ссылка на инстаграм. В нем, в свою очередь – несколько снимков, на которых Попов запечатлен в футболке цвета хаки с логотипом Управления специального назначения Службы безопасности президента Федеральной службы охраны» (УСН СБП ФСО РФ).

В переписке с Радио Свобода во "ВКонтакте" Попов подтвердил, что знает обоих братьев, включая мужа Марины. На другие вопросы он не ответил.

Служба безопасности президента, как несложно понять из ее названия, занимается физической охраной главы государства и была основана в 1991 году. После того, как во время октябрьских событий 1993 года некоторые сотрудники спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ отказались подчиняться приказам Бориса Ельцина, начальник ельцинской охраны Александр Кержаков убедил его создать "Центр специального назначения" СБП, – вспоминал начальник СБП Денис Храмков в интервью газете "Мир новостей". Просуществовал этот центр недолго: в 1996 году он был расформирован и восстановлен уже как "Управление специального назначения Службы безопасности президента" только в 2001 году, после прихода к власти Владимира Путина. С тех пор УСН СБП существует как структурная единица Федеральной службы охраны и обеспечивает безопасность президента и его семьи.

В концерте в Лужниках 18 марта, как и в прошлом году, участвовали бюджетники и люди, которым заплатили за это несколько сотен рублей. Телетрансляция выступления Путина прервалась еще до окончания его речи – как утверждают организаторы, "по техническим причинам". По данным МВД, в мероприятии участвовали 200 тысяч человек.

В понедельник новое расследование, в котором речь идет о Федеральной службе охраны, опубликовал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Соратникам оппозиционного политика удалось выяснить, что экипаж суперъяхты "Шехерезада", стоимость которой оценивается в 700 миллионов долларов, оказался практически полностью сформирован из сотрудников ФСО. На это основании авторы расследования делают вывод о том, что яхта де-факто принадлежит Владимиру Путину и должна быть арестована в рамках введенных против российского президента санкций: сейчас "Шахерезада" находится в итальянской Тоскане.

Радио Свобода отправило Марине Перовой сообщение во "ВКонтакте" с вопросом о том, служит ли ее муж в ФСО и он ли стоял за пультом звукорежиссера во время концерта в "Лужниках". Ответа мы не получили.