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Дочь Путина после начала войны публикует статьи в американском научном журнале

Мария Воронцова

Старшая дочь президента России Владимира Путина Мария Воронцова после начала полномасштабной войны в Украине опубликовала несколько статей в научных изданиях США и Швейцарии, обнаружил телеграм-канал "Можем объяснить".

Воронцова пишет статьи в соавторстве с коллегами по факультету фундаментальной медицины МГУ, замдеканом которого она является с 2022 года. С начала войны три публикации дочери Путина вышли в авторитетном американском журнале The Endocrine Society и швейцарском научном издательстве MDPI Publishing.

Отмечается, что Мария Воронцова, эндокринолог и кандидат медицинских наук, с апреля 2022 года находится под санкциями США, Великобритании и государств Евросоюза, однако формально ограничения, наложенные на неё, не запрещают ей публиковаться в этих странах.

  • В 2019 году Мария Воронцова стала соучредителем "Новой медицинской компании" (НОМЕКО). По данным СМИ, фирма дочери Путина приняла непосредственное участие в создании медцентра для элиты стоимостью 40 млрд рублей. В прошлом году, согласно подсчётам журналистов "Можем объяснить", компания заработала 857 миллионов рублей.

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