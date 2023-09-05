Старшая дочь президента России Владимира Путина Мария Воронцова после начала полномасштабной войны в Украине опубликовала несколько статей в научных изданиях США и Швейцарии, обнаружил телеграм-канал "Можем объяснить".

Воронцова пишет статьи в соавторстве с коллегами по факультету фундаментальной медицины МГУ, замдеканом которого она является с 2022 года. С начала войны три публикации дочери Путина вышли в авторитетном американском журнале The Endocrine Society и швейцарском научном издательстве MDPI Publishing.

Отмечается, что Мария Воронцова, эндокринолог и кандидат медицинских наук, с апреля 2022 года находится под санкциями США, Великобритании и государств Евросоюза, однако формально ограничения, наложенные на неё, не запрещают ей публиковаться в этих странах.