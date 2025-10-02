Дочь журналистки Славиной задержали за возложение цветов к месту её гибели

В Нижнем Новгороде в четверг задержали Маргариту Мурахтаеву после возложения цветов к месту гибели её матери, журналистки Ирины Славиной, совершившей самосожжение пять лет назад, сообщает проект "ОВД-Инфо".

Мурахтаеву увезли в отдел "для дачи объяснений", рассказала она сама правозащитникам.

Ранее днём издание "В городе N" написало, что место гибели журналистки огородили временными заборами и сигнальной лентой, а рядом поставили полицейский автомобиль.

2 октября 2020 года журналистка Ирина Славина подожгла себе перед зданием МВД. Перед этим она опубликовала пост в фейсбуке со словами: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

Незадолго до трагедии дома у Славиной прошёл обыск по делу об участии в деятельности "нежелательной" в России организации. Тогда к ней в квартиру в шесть утра вошли 12 человек с бензопилой и фомкой, дверь открыл муж, а сама она, будучи голой, одевалась под присмотром незнакомой ей женщины.

Журналистка говорила, что сотрудники силовых структур в ходе обыска искали брошюры, листовки, счета "Открытой России", "возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского", но ничего такого не нашли, а забрали флешки, ноутбук её и дочери, компьютер, телефоны, в том числе и мужа и блокноты с записями, сделанными во время пресс-конференций. Несмотря на попытки семьи доказать факты нарушения прав погибшей, правоохранительные органы сочли действия силовых структур законными.

После гибели Славиной ее дочь Маргарита Мурахтаева получила штраф по обвинению в "дискредитации армии" в 2022 году и лишилась работы, а сын Вячеслав Мурахтаев добровольно отправился на войну, оставив дома жену и двоих детей, напоминает Настоящее время.

Как пишет портал "В городе N", по сей день на месте гибели Ирины Славиной каждую неделю появляется стихийный мемориал, а те, кто приходят возложить к нему цветы, не раз задерживались. Также нижегородцы возлагают цветы к скульптуре Козы на Большой Покровской, которая созвучна изданию, где работала журналистка, "Koza press".