Доход дочери главы Чечни Рамзана Кадырова за год увеличился в 50 раз

Доход дочери главы Чечни Рамзана Кадырова, которая занимает пост министра культуры республики, за год увеличился в 50 раз - с 845 тысяч рублей до 44 миллионов. Об этом пишет сайт Кавказ.Реалии, упоминая официальную декларацию Айшат Кадыровой.
Как дочь Кадырова смогла за 2021 год, оставаясь на госслужбе, заработать более 44 миллионов рублей, неясно, отмечается в публикации. В ней также говорится, что Рамзан Кадыров опубликовал в телеграм-канале видео с визитом в дом его 23-летней дочери. На записи виден припаркованный во дворе автомобиль Lamborghini Urus, отсутствующий в официальной декларации. В документе указана только записанная на мужа Айшат отечественная "Лада 210740" за 200 тысяч.
В 2021 году у министра культуры Чечни появился особняк площадью свыше 1600 квадратных метров и два нежилых помещения, поместившиеся на участке в шесть соток – стоимость всего объекта недвижимости может составлять более 50 миллионов рублей. Доход мужа Айшат Кадыровой, работающего в подчинении у супруги, за последние два года не изменился и составил полтора миллиона.
- Должность министра культуры Чечни Айшат Кадырова занимает с октября прошлого года. До прихода на госслужбу она пять лет управляла домом исламской моды Firdaws.
- С июля 2020 года Айшат Кадырова вместе с отцом, матерью и сестрой находится под американскими санкциями. Им запрещен въезд в США. Согласно заявлению Госдепартамента, ведомство "располагает достоверной информацией о том, что Кадыровы прямо или косвенно причастны к коррупции в значительном размере" и нарушениям прав человека.
- Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев в декабре объявил о вручении Айшат Кадыровой медали "За защиту прав человека". Её отец, согласно декларации Кадырова за 2021 год, стал самым богатым главой региона в России. Доход главы Чечни превысил суммарный заработок десяти губернаторов, следующих за ним в списке.
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