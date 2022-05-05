Доход дочери главы Чечни Рамзана Кадырова за год увеличился в 50 раз

Доход дочери главы Чечни Рамзана Кадырова, которая занимает пост министра культуры республики, за год увеличился в 50 раз - с 845 тысяч рублей до 44 миллионов. Об этом пишет сайт Кавказ.Реалии, упоминая официальную декларацию Айшат Кадыровой.

Как дочь Кадырова смогла за 2021 год, оставаясь на госслужбе, заработать более 44 миллионов рублей, неясно, отмечается в публикации. В ней также говорится, что Рамзан Кадыров опубликовал в телеграм-канале видео с визитом в дом его 23-летней дочери. На записи виден припаркованный во дворе автомобиль Lamborghini Urus, отсутствующий в официальной декларации. В документе указана только записанная на мужа Айшат отечественная "Лада 210740" за 200 тысяч.

В 2021 году у министра культуры Чечни появился особняк площадью свыше 1600 квадратных метров и два нежилых помещения, поместившиеся на участке в шесть соток – стоимость всего объекта недвижимости может составлять более 50 миллионов рублей. Доход мужа Айшат Кадыровой, работающего в подчинении у супруги, за последние два года не изменился и составил полтора миллиона.