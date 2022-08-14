Доклад Amnesty International о ВСУ проверят международные эксперты

Доклад правозащитной организации Amnesty International о случаях размещения вооружения украинскими военнослужащими в жилых домах, школах и больницах проверят международные эксперты. Об этом пишет Deutsche Welle.

Правозащитники намерены выяснить, почему доклад вызвал негативную реакцию. "Мы хотим понять, что именно пошло не так и почему, чтобы извлечь уроки и улучшить нашу работу в области прав человека", — заявили в организации.

Amnesty International осудила использование исследования российской пропагандой и выразила сожаление, что в посвященном докладу пресс-релизе "не было уделено должного внимания российской агрессии".

В докладе Amnesty International, опубликованном 4 августа, говорится, что вооружённые силы Украины (ВСУ) в попытке отразить российское вторжение подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружения в жилых районах, в том числе школах и больницах.

Эти выводы вызвали критику Киева. Президент Украины Владимир Зеленский назвал публикацию "аморальной выборкой", с помощью которой правозащитники пытаются переложить ответственность с России на Украину.

Глава международной правозащитной организации Агнесс Каламар в ответ заявила, что критика "не ослабит беспристрастность" Amnesty International и "не изменит фактов". Каламар уточнила что выводы были основаны на доказательствах, собранных в ходе расследований, в соответствии со строгими стандартами.

В ответ директор украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук покинула организацию. Она уточнила, что украинский офис участия в составлении доклада не принимал.

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