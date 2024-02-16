Доклад: компании более 30 лет лгут об эффективности переработки пластика

Компании по производству пластика уже более 30 лет знают о неэффективности переработки пластика для решения мусорной проблемы, но продолжают её продвигать. Это следует из доклада Центра климатической целостности.

В исследовании говорится, что переработка пластика ни технически, ни экономически нецелесообразна. Существуют тысячи видов пластика: некоторые из них не подлежат переработке вообще, другие переработать можно, но для этого их нужно отделить от других видов пластика, бумаги, металлов и клея. Это дорогостоящий процесс, отмечается в докладе, – в результате и сырьё для последующих изделий выходит дороже, чем первичные пластмассы.

Кроме того, для производства нового пластикового продукта годится максимум 14% переработанной пластмассы. Остальная используется в лучшем случае в качестве топлива. И наконец, переработать пластик можно только один раз (редко – два), так как в процессе его качество ухудшается, говорится в докладе. Таким образом, переработка и так очень малого количества пластика – это лишь отсрочка его неизбежного путешествия на свалки, в мусоросжигательные печи и в окружающую среду.

Производители пластмасс знают об этом уже несколько десятилетий – но продолжают продвигать идею "переработки" и сейчас, говорится в докладе. Тем не менее всё больше стран ограничивают использование одноразового пластика.

В исследовании приводится множество цитат представителей нефтехимических компаний, их объединений и выдержек из их внутренних документов. Например, ещё в 1994 году вице-президент Exxon Chemical сказал на встрече Американского совета по пластмассам: "Мы привержены деятельности [по переработке пластика], но не привержены результатам".

"Компании лгали. Пришло время призвать их к ответу за причинённый ими ущерб", – сказал президент Центра климатической целостности Ричард Уайлс The Guardian. Авторы доклада отмечают, что компании по производству пластика можно привлечь к суду за нарушение законов, призванных защитить общество от вводящего в заблуждение маркетинга и загрязнения окружающей среды.