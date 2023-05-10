Найдены микробы, способные поедать пластик при низких температурах

Швейцарские учёные обнаружили в Альпах и в Арктике микробы, способные переваривать пластик при низких температурах. Это может стать прорывом в переработке отходов.
Учёные собрали образцы и вырастили 19 видов бактерий и 15 видов грибов в тёмной лаборатории при температуре 15°C. После этого исследователи "скормили" микробам различные виды пластика. Выяснилось, что они смогли переварить полиуретан и некоторые пластиковые смеси. Однако ни один микроб не смог переработать полиэтилен, из которого среди прочего делают пакеты и упаковочную плёнку.
По мнению авторов эксперимента, обнаруженные организмы могут снизить стоимость и экологическую нагрузку ферментативного процесса переработки пластика.
Ранее было известно множество микроорганизмов, способных переваривать пластик, но только при температуре выше 30°C. Это означает, что их промышленное использование дорого и неэкологично, так как для постоянного нагрева нужна энергия. Обнаруженные микробы, предполагают учёные, могут действовать даже при 4°C.
- Каждый год во всём мире в отходы превращаются около 300 миллионов тонн пластика – почти столько весит всё население Земли. Менее пятой части пластиковых отходов перерабатывается, четверть сжигается, а более половины – оказывается на свалках и в океанах.
- Около трети всего производимого в мире пластика используется для производства одноразовых изделий: пластиковых бутылок, упаковочной плёнки, пакетов и мешков для мусора. Из них перерабатывается только 15%.
- Микропластик поднимается с поверхности океана, разносится по планете, попадает в воду и пищу. Учёные подсчитали, что в неделю средний человек на Земле "съедает" пластиковую банковскую карточку. В марте 2022 года микропластик впервые обнаружили в крови человека.
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