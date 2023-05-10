Найдены микробы, способные поедать пластик при низких температурах

Швейцарские учёные обнаружили в Альпах и в Арктике микробы, способные переваривать пластик при низких температурах. Это может стать прорывом в переработке отходов.

Учёные собрали образцы и вырастили 19 видов бактерий и 15 видов грибов в тёмной лаборатории при температуре 15°C. После этого исследователи "скормили" микробам различные виды пластика. Выяснилось, что они смогли переварить полиуретан и некоторые пластиковые смеси. Однако ни один микроб не смог переработать полиэтилен, из которого среди прочего делают пакеты и упаковочную плёнку.

По мнению авторов эксперимента, обнаруженные организмы могут снизить стоимость и экологическую нагрузку ферментативного процесса переработки пластика.

Ранее было известно множество микроорганизмов, способных переваривать пластик, но только при температуре выше 30°C. Это означает, что их промышленное использование дорого и неэкологично, так как для постоянного нагрева нужна энергия. Обнаруженные микробы, предполагают учёные, могут действовать даже при 4°C.