Доллар впервые за месяц опустился на Мосбирже ниже 86 рублей

Валютные торги на Московской бирже во вторник закрылись падением курса доллара на 5,01%, евро – на 2,58% по сравнению с предыдущим днём.

На момент завершения торгов доллар стоил 85,25 рубля, евро – 94,1.

Днём в ходе торгов доллар на Мосбирже опускался ниже 83 рублей – впервые с 25 февраля, когда шёл второй день военного вторжения России на территорию Украины. До вторжения доллар стоил менее 80 рублей.

Курс евро, также впервые с 25 февраля, находился во вторник ниже 93-х рублей.

Курс рубля начал резкое падение после начала вторжения и в особенности после введения странами Запада санкций против российского Центробанка. Однако, как отмечает Forbes, с 10 марта, когда был достигнут исторический рекорд стоимости американской валюты на Московской бирже — 121,5 рубля - рубль начал укрепляться.

В приводимой РБК экспертной оценке указаны два фактора укрепления российской валюты: анонсированный президентом России Владимиром Путиным переход на рубли в расчётах за газ для потребителей из так называемых "недружественных" для Москвы стран и новый очный раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле 29 марта. С этими переговорами заметное изменение курсов связывают, в частности, и эксперты "Интерфакса-ЦЭА" (Центра экономического анализа).