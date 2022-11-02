"Должна быть тайна". Психологов заставят сотрудничать с полицией

В комитете Государственной думы России по делам семьи осенью занялись подготовкой законопроекта, регламентирующего работу психологов. В законе будут закреплены требования по их образованию и аттестации. В том числе, появится обязанность психологов сотрудничать с правоохранительными органами. В России после вторжения в Украину регулярно появляется информация о росте продаж антидепрессантов и повышении востребованности психологов.

Уровень образования

К созданию закона привлечены десятки профессионалов из отрасли, но предварительный вариант текста вызвал много негативных отзывов. Его текст опубликовала "Психологическая газета". Была создана петиция против законопроекта – она набрала более 10 тысяч подписей.

По данным "Фонтанки", текстом законопроекта осталась недовольна и Юлия Шойгу, дочь министра обороны России. Она занимается психологической службой в МЧС. Открытое письмо против этого варианта документа отправили несколько психологических объединений.

Главной проблемой законопроекта в отрасли считают требование для психолога иметь высшее образование не ниже специалитета – то есть, надо будет учиться не менее пяти лет. Сейчас в России многие психологи работают после получения второго высшего образования.

Многие взрослые люди готовы прийти в профессию из призвания, из желания помогать людям

– Я считаю, что психолог-консультант, и психотерапевт – это профессии второй половины жизни. Например, взрослая пара пришла на консультацию, у них бракоразводный процесс. Вообще-то они ещё хотят спасти свои отношения, семью, любовь. А там сидит мальчик 22 лет после специалитета, их консультирует? Это не совсем адекватная ситуация. Многие взрослые люди готовы прийти в профессию из призвания, из желания помогать людям. Но они не готовы ещё пять лет учиться, – рассказывает Андрей Плигин, доктор психологических наук.

Многие психологи считают, что практическому консультированию в вузах России на данный момент не учат.

– Высшее психологическое образование – это, конечно, хорошо, но оно совсем, абсолютно не готовит к реальной практике частного консультирования. Я просматривала программу подготовки клинических психологов нашего [хабаровского] медуниверситета, в ней катастрофически не хватает часов практики. Наесться знаний о концепциях, теориях, классификациях и диагностике патологий можно, но именно навыки "лечения отношениями" приобретаются только в психологических группах и личной терапии, – объясняет гештальт-психолог Светлана Гордиенко.

Нужен ли закон

Андрей Плигин говорит, что закон, регламентирующий работу психологов, поможет отсеять из профессии шарлатанов. Светлана Гордиенко считает, что новый закон для этого не нужен, а сама его разработка показывает желание государства регламентировать как можно больше жизненных сфер.

Закон скорее сработает на то, чтобы третировать психологов, которые выпадут из образовательного норматива законопроекта

– В России сейчас так устроено психологическое сообщество, что оно активно саморегулируется. Чтобы получить статус аккредитованного в каком-либо сообществе психолога, необходимо иметь высшее образование или переподготовку, пройти обучение в терапевтическом подходе, показывать свою работу коллегам и с их рекомендациями. Только тогда и можно оказаться аккредитованным. Это большой путь, который включает в себя и требования по личной терапии и по супервизии. У каждого сообщества есть свой реестр аккредитованных членов. И если человек, нуждающийся в психологической помощи, внимательно относится к своей потребности, он сможет легко проверить того или иного специалиста – достаточно уточнить подход, в котором он работает, и запросить информацию о нем в профсообществе. Так что закон скорее сработает на то, чтобы третировать психологов, которые выпадут из образовательного норматива законопроекта, и создать иллюзию защищенности для клиента, снять с него часть ответственности за выбор специалиста – уверена Гордиенко.

Клинический психолог Татьяна Маремпольская, наоборот, говорит, что закон решит много бюрократических проблем для психологов.

Чуть лучше ситуация в психиатрических организациях – там их работа заложена в бюджет

– Работа медицинских психологов в системе здравоохранения связана с рядом проблем. Их профессиональная подготовка затруднена, статус в медицинских учреждениях не определен, функции расплывчаты. В 2002 году эта специальность была исключена из перечня лицензируемых видов медицинской деятельности. Сегодня в системе ОМС их работа не оплачивается, в поликлиниках медицинские психологи выведены в платные отделения и вынуждены существовать в медорганизациях за счет других специалистов, находясь в неустойчивом финансовом статусе. Чуть лучше ситуация в психиатрических организациях – там их работа заложена в бюджет, – рассказывает она.

Сотрудничать с силовиками

В опубликованном в "Психологической газете" варианте текста законопроекта предусматривается обязанность психолога предоставлять конфиденциальные сведения без согласия получателя психологической помощи или его законного представителя по запросу органов дознания и следствия, суда или органа уголовно-исполнительной системы. А также в ситуации угрозы жизни получателя психологической помощи и его окружения.

Тайна должна быть обязательно. Её кардинально нарушать нельзя

– В разных западных странах разные законы [о сотрудничестве психологов с правоохранительными органами]. Человек может быть не вполне здоров, может готовить теракт, угрожать жизни и здоровью людей. В таких случаях материалы у психологов могут быть запрошены [полицией]. В любой профессии мы должны исходить из интересов общества, а не узкой тайны клиентского консультирования. Конечно, у этого должны быть границы. Тайна должна быть обязательно. Её кардинально нарушать нельзя, иначе не будет доверия к психологам, – комментирует Андрей Плигин.

Текст законопроекта пока нельзя найти в электронной базе Госдумы. То, что пока он официально не внесен, Радио Свобода подтвердила Нина Останина, председатель комитета Госдумы по делам семьи. Она говорит, что опубликованный в "Психологической газете" текст неправильно восприняли как уже согласованный вариант.

Разработка законопроекта актуальна на фоне повышения тревожности в обществе

– Пока единого текста нет. Идет обсуждение вариантов, предложенных экспертным сообществом. Есть вариант, предложенный психологами из МГУ, своя версия есть у экспертов из СПбГУ, есть предложения экспертной группы, которую возглавляла Юлия Шойгу, – отмечает депутат.

Останина сообщила, что разработка законопроекта актуальна на фоне повышения тревожности в обществе, для помощи людям, которые вернутся с фронта. Также, по ее словам, этот нормативный акт позволит не допускать в профессию некомпетентных людей.