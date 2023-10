Дом с привидениями. Артемий Троицкий — о пугающих звуках

Настоящий материал (информация) произведен, распространен и(или) направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича. 18+ *Артемий Троицкий не согласен с этим статусом

Хедлайнеры 298-го выпуска программы и подкаста "Музыка на Свободе" – музыканты, сотрудничающие с калифорнийским лейблом Sargent House.





Я лично не знаком с американкой по имени Кэти Пеллоу, но могу предположить, что вкусы у неё экстремальные. На первый взгляд, типичный клерк, даже высокопоставленный, управленческий винтик музыкальной индустрии. Хозяйка ТВ-продакшн компании и начальница видеоотдела легендарной фирмы грамзаписи Atlantic Records, в 2006 году она столкнулась с необходимостью выпускать пластинки группы, которую менеджировала, весёлого ска-панк-коллективчика RX Bandits. Для этого основала собственный лейбл и назвала его (не знаю, в честь чего или кого) Sargent House.

Тут-то всё и началось. То ли волею мисс Пеллоу, то ли по какой иной причине в Сержантский дом начали слетаться – у меня ассоциация с летучими мышами – самые мрачные персонажи американской альтернативной сцены. (Парадоксально, что сам Дом расположен в солнечной Калифорнии.) Сумрачные краут-рокеры Russian Circles, истеричный пост-панк Daughters, королева всяческой усугублённой готики Chelsea Wolfe, тёмная фолкница Emma Ruth Rundle, макабрический кантри-трубадур David Eugene Edwards… И если у похожего по настроению лейбла Sacred Bones (был уже когда-то у нас в героях) чернуха была слегка разбавлена красивой киномузыкой и отдельными бардами, то у Сержанта – ад кромешный. Побуду вашим Вергилием, но предупреждаю: музыка не для слабонервных!



Под псевдонимом Jaye Jayle скрывается Эван Паттерсон из лесистого штата Кентукки, где часто происходит действие фильмов ужасов. Его альбом 2020 года Prisyn (вообще третий сольный, на SH – второй) слегка напоминает актуальные записи Ника Кейва – мелодекламация на фоне зловещего электронно-индустриального аккомпанемента. Большая часть музыки записана с помощью "Айфона-8" (!) и смикширована продюсером Беном Чизхольмом.



Тот же Чизхольм продюсировал и следующий альбом, "Самохирургия", позапрошлогодний дебют дуэта Mrs. Piss. В его составе – главная звезда лейбла Челси Вольф (гитара, голос) и Джесс Гоури (барабаны, голос) из группы The Drama. Вольф прославилась жутковатыми ведьмацкими песнопениями, на фоне которых любой готик-рок звучит, как рождественские песенки. Но в компании с подругой она явно решила повеселиться и вспомнить панковскую юность. Песни короткие, очень энергичные, но от этого не более позитивные: настроение скорее отчаянное и издевательское, нежели весёлое. Идеально иллюстрируется песней под названием "Никто не хочет развлекаться с нами".



По накалу негативных страстей ничто, пожалуй, не сравнится с ещё одним релизом Sargent House – альбомом (2021) Алексиса Маршалла под названием House of lull. House of when (не берусь литературно перевести). Житель Пенсильвании 43-летний Маршалл – фронтмен нойз-роковой группы Daughters и автор двух сборников поэзии. У его основной группы новый материал не издавался уже 5 лет, зато вот вышел первый сольник. Это невероятно – как бы это сказать? – экспрессивная работа, где солист вообще практически не поёт, а стонет, воет, орёт, хрипит, ругается и максимально эмоционально выплёскивает свою беспредельную фрустрацию. Слушать это нелегко. Но послушаем: "Это просто мне больше не нравится".



Девушка по имени Кристин Хэйтер – бывшая (2019-2021) подруга жизни Алексиса Маршалла. Ей 37 лет и она выступает под псевдонимом Lingua Ignota («Неведомый Язык» по-латыни). С Маршаллом они расстались с большим скандалом – Кристин обвинила бывшего в домашнем насилии, и на этом основании Sargent House даже прервал с ним контракт. Проект Lingua Ignota не столько в чисто музыкальном, а скорее в концептуальном отношении ассоциируется у меня с пожилым англичанином Дэвидом Тибетом и его группой Current 93. Это музыкальная эзотерика, мистика и оккультизм. Как если бы Алистер Кроули был рокером. Четвёртый и последний альбом Хэйтер называется "Грешник приготовься"; на записи Кристин (голоса, клавишные, виолончель) помогали электронщик Сет Манчестер и Райан Ситон (духовые инструменты). Музыка удивляет и беспокоит одновременно: замес из брутальной электроники и церковных хоралов. Легко представляю её себе в контексте ритуалов тоталитарных сект. Извините, если напугал.

