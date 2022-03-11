Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы

Великобритания ввела санкции против 386 депутатов российской Госдумы – за поддержку решений президента Владимира Путина, которые привели к вооружённому вторжению в Украину.

Санкции предусматривают запрет на поездки в Великобританию и оценку всех их счетов в стране.

Как говорится в заявлении британского министерства иностранных дел, ограничения введены в отношении законодателей, проголосовавших в феврале за признание независимости сепаратистских республик "ДНР" и "ЛНР" на востоке Украины, что стало предлогом для начала войны. "Наши меры направлены на тех, кто причастен к незаконному вторжению Путина в Украину, и кто поддерживает эту варварскую войну", - подчеркнула глава внешнеполитического ведомства Лиз Трасс. По её словам, Лондон не ослабит давления и продолжит посредством санкций закручивать гайки для российской экономики.

Днём ранее, 10 марта, Британия заморозила активы владельца футбольного клуба "Челси", российского бизнесмена Романа Абрамовича, которого СМИ называют самым влиятельным олигархом, оказавшимся под западными санкциями.

Помимо 55-летнего бывшего губернатора Чукотки новые санкции затронули ещё шестерых олигархов, включая бывшего делового партнёра Абрамовича – Олега Дерипаску, отмечает AFP.

До этого в адрес премьер-министра Бориса Джонсона звучали обвинения, что он медлит с действиями в отношении богатых россиян и закрывает глаза на их деньги, которые потекли через Великобританию после распада СССР.

После начала российского вторжения в Украину 24 февраля Лондон закрыл морские порты и воздушное пространство для российских судов.