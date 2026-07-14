Домен t.me для коротких ссылок перестал открываться в браузерах

Домен мессенджера Telegram t.me для коротких ссылок перестал открываться в браузерах по всему миру из-за ограничений, установленных оператором доменной зоны .me. Об этом сообщил "Код Дурова".

По данным издания, 13 июля домен получил статус serverHold. Это означает, что домен больше не активирован в DNS. Такой статус, как отмечается, могут применить из-за юридического спора, внутренней проверки, требований силовых структур, нарушений правил реестра или технической ошибки, но пока эти версии не подтверждены.

Домен t.me является национальной доменной зоной Черногории, а оператором реестра является выбранная властями страны компания doMEn. "Код Дурова" считает, что речь идет не о локальной блокировке со стороны российских операторов связи или Роскомнадзора, и что делегирование t.me приостановлено непосредственно на уровне реестра доменной зоны .me.

Мессенджер перешел на домен telegram.me, который также используется для ссылок на публикации или сообщения. Ссылки с доменом t.me продолжают работу во встроенном браузере в приложении Telegram.

В 2025 году на фоне полномасштабной войны против Украины российские власти заблокировали звонки в Telegram под предлогом защиты от мошенников, напоминает Настоящее время.

В феврале 2026 года Роскомнадзор заявил о дальнейших ограничениях в деятельности Telegram, обвиняя мессенджер в нарушениях законодательства. СМИ сообщали, что власти намерены полностью заблокировать Telegram первого апреля. Официально о полной блокировке мессенджера пока не объявлялось. При этом его создатель Павел Дуров, живущий за границей, заявил, что власти "выдумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram", и призвал к "цифровому сопротивлению", пообещав, что Telegram будет разрабатывать меры по обходу блокировок.