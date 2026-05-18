Блокировки не помогают

Московский регион подвергся в минувшие выходные самой массированной за последнее время атаке украинских беспилотников. Столицу России атаковали свыше 120 БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Налет привел к сбоям в работе аэропортов. В результате атаки погибли трое жителей.

Минобороны отчиталось, что за ночь на 17 мая над российскими регионами сбили 556 украинских беспилотников. При этом жители Подмосковья говорят, что во время атаки сирены и СМС-уведомления не работали, пишет ASTRA. Также часть жителей отметила, что не могла дозвониться на 112 – линия была занята.

Служба безопасности Украины заявила: целями масштабной атаки стали предприятие военно-промышленного комплекса и ряд нефтяных объектов в Московской области, а также военный аэродром "Бельбек" в оккупированном Крыму. Удары – это ответ на продолжение войны и недавние атаки на украинские города, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко утверждает, что Москву ждут "еще более масштабные атаки". По территории Украины за неделю Россия выпустила более 3170 ударных дронов. За семь дней погибли 52 человека.

Ведущие российских федеральных каналов потратили всего около минуты в новостях на рассказ об ударах по Москве и Подмосковью, отмечает издание "Агенство". Возможно, потому, что украинские налеты в начале мая впервые с начала войны стали беспокоить россиян больше, чем дела на фронте. 18% россиян назвали украинские обстрелы самой важной темой прошедшей недели, в то время как "СВО" – 16%, следует из опроса фонда "Общественное мнение".

О войне в российском тылу и ее замалчивании говорим в программе "Лицом к событию" с политиком Евгением Ступиным и военным экспертом Юрием Фёдоровым.