Дональд Трамп: Джо Байден не позволил Украине дать отпор России

Президент США Дональд Трамп опубликовал новый пост в своей соцсети True Social, в котором упомянул войну России с Украиной и отметил, что его предшественник Джо Байден не позволил Киеву атаковать страну-захватчика.

"Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя страну-захватчика. Как если бы великой спортивной команде, у которой фантастическая защита, не разрешали играть в нападении. Нет шансов на победу! Так и с Украиной и Россией. Бесчестный и ужасно некомпетентный Джо Байден не позволил Украине дать отпор, а только позволил защищаться. И что из этого вышло? Невзирая на это, это война никогда бы не случилась, если бы я был президентом — НОЛЬ ШАНСОВ. Впереди интересные времена!!!" — написал Трамп.

Каких-либо подробностей президент США не привёл.

Позже Трамп опубликовал коллаж из фотографий своей встречи Владимиром Путиным на Аляске и встречи вице-президента США Ричарда Никсона и председателя Совета министров СССР Никиты Хрущева на американской выставке в Москве в 1959 году — так называемые "Кухонные дебаты".

Никаких комментариев президент США к этому посту не добавил. Конец 1950-х годов считается периодом потепления отношений между США и СССР.

Новость дополняется