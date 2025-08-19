Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Трамп рассказал о согласии Путина встретиться с Зеленским

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Италии Джор
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Италии Джор
Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искуственного интелекта

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре в ночь на вторник согласился встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в интервью Fox News рассказал говоривший с ним президент США Дональд Трамп.

Трамп заявил, что Путин и Зеленский "ладят друг с другом чуть лучше, чем он думал раньше", и поэтому сначала проведут переговоры тет-а-тет, а уже затем с ним. "Хотя не сказал бы, что они когда-нибудь станут лучшими друзьями", — сказал президент США.

"Надеюсь, Путин будет вести себя хорошо, — заявил президент. — В противном случае мы окажемся в сложной ситуации".

Трамп вновь назвал невозможным вступление Украины в НАТО и возвращение ей аннексированного Россией Крыма. В рамках урегулирования войны Киев тем не менее получит "много земли", заявил он, вероятно, имя в виду освобождение занятых российскими военными территорий.

В рамках предлагаемых Украине гарантий безопасности Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска в стране, — сообщил президент. США не будут этого делать, пока Дональд Трамп будет президентом.

По словам Трампа, он допускает, что Москва готова согласиться на это. Кремль неоднократно заявлял, что исключает для себя мирный процесс в Украине в случае размещения там иностранных войск.

Материалы по теме

Итоги переговоров Путина и Трампа
Embed
Итоги переговоров Путина и Трампа

No media source currently available

0:00 0:09:56 0:00

Итоги переговоров Путина и Трампа

Соглашения не достигнуто


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG