Дорога ярости

Чтобы справиться с дефицитом топлива, Россия начала переговоры с Казахстаном о поставках бензина АИ-92 в объеме 50 тысяч тонн, выяснило агентство Reuters. При этом министр энергетики Казахстана говорит, что Астана пока не получала официального запроса от Москвы.



Также, как пишет РБК, Россия планирует импортировать бензин из Индии. 23 июня комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил правительственные поправки в Налоговый кодекс, они предусматривают корректировку демпферного механизма для импортного бензина.

Как указывает агентство Reuters, нехватка бензина в России сейчас достигает 20 процентов внутреннего потребления. По состоянию на 24 июня ограничения на продажу бензина и дизеля действуют в каждом четвёртом регионе.

Розничные цены на топливо на российских АЗС продолжают расти. По данным Росстата, с 16 по 22 июня бензин подорожал в среднем на 3%. Это сильнейший недельный скачок за 20 лет доступной статистики, отмечает Bloomberg.

При этом вице-премьер Александр Новак считает ситуацию с топливом в России "непростой, но контролируемой", а сам дефицит – "периодически возникающими логистическими проблемами в отдельных регионах и на отдельных АЗС".

Тем временем назначенный Россией глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что на всех АЗС полуострова полностью прекращен отпуск топлива не только в свободной продаже, но и по талонам. Ситуация в Крыму остаётся критической не только с бензином. Из-за атак ВСУ на полуострове перебои с электричеством, в некоторых районах – проблемы с водоснабжением. Власти аннексированного Крыма сокращают количество поездов "Таврия", следующих в Россию и обратно.

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, проводимая сейчас операция ВСУ в Крыму "чётко просчитана", и это позволит Киеву создать условия, при которых Россия будет вынуждена выбрать мир.

Топливный кризис в Росссии, его последствия, как экономические, так и политические, обсуждаем в программе "Лицом к событию" с экспертом нефтегазового рынка Михаилом Крутихиным и политическим аналитиком Сергеем Шелиным.