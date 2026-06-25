"Поезд развернули, начался ад". Детей увозят из аннексированного Крыма

Российские власти массово вывозят детей из аннексированного Крыма. В регионе остановлена работа всех учреждений организованного отдыха детей на фоне ударов Сил обороны Украины по логистическим цепочкам российских войск. Многих это решение застало врасплох, когда они были в пути. Тех же, кто уже доехал до Крыма, чиновники экстренно пытаются вернуть домой. При этом власти избегают слова "эвакуация".

Еще в начале июня подконтрольные Москве крымские власти анонсировали оздоровление в регионе сотен тысяч детей – живущих как в России, так и на оккупированных российской армией территориях Украины. Чиновники с начала года потратили миллионы рублей на закупку ведомственных детских путевок в Крым, игнорируя тот факт, что регион является прифронтовым, там постоянно происходят атаки на военные объекты российских сил, пишут Крым.Реалии.

Что происходит на аннексированном полуострове

Украинские беспилотники в ночь на 25 июня вновь массировано атаковали энергетические объекты в аннексированном Крыму. По ряду сообщений, была атакована Таврическая ТЭС под Симферополем. В Ялте и ряде других населенных пунктов, по данным телеграм-канала Supernova+, после атак произошло отключение электроснабжения. Электричества несколько дней нет и в Севастополе, где введен "режим временного ограничения электроснабжения". С веерными отключениями столкнулись и в других населенных пунктах Крыма.

Назначенный Россией глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов сообщил о сокращении количества поездов "Таврия", курсирующих из России в Крым и обратно. Он написал в соцсетях, что в Крым и из Крыма ежедневно будут отправляться всего семь поездов, причем следовать они будут только до станции Керчь-Южная. Ранее украинские военные сообщили об уничтожении моста на перегоне Керчь-Джанкой, что может быть одной из причин того, что поезда более не доезжают до Симферополя и Севастополя. "Другие поезда, курсирующие в этом сезоне, будут отменяться постепенно, в течение двух недель", – написал Аксенов.

Кроме того, в Крыму по-прежнему нет топлива в свободной продаже. На выезде из Крыма у Керченского моста по состоянию на утро 25 июня в очереди находится более 800 автомобилей.

"Масштаб п*****а оказался серьезнее, чем мы думали"

Ситуация усугубилась в первый месяц лета. Из-за увеличения количества ударов украинских войск по российской логистике детский организованный отдых в Крыму стал невозможен. Дети, которых успели отправить в Крым, оказались заложниками этой непростой ситуации.

Прием и размещение детей в крымских детских лагерях и санаториях в июне продолжались, несмотря на постоянные атаки Сил обороны Украины по так называемому сухопутному коридору в Крым, который используется для обеспечения южной группировки российских войск в Украине. Удары наносились и по территории самого полуострова. На детский отдых парадоксально не повлиял ни дефицит топлива, ни опыт российских туристов, застрявших из-за этого в Крыму в начале июня.

Российские ведомственные путевки сначала не аннулировали – в крымских санаториях и лагерях размещали детей.

22 июня Сергей Аксенов объявил о "приостановке" организованного детского отдыха в регионе до 1 сентября. Своим указом он остановил бронирование мест, прием и размещение детей в крымских организациях отдыха и оздоровления, а также размещение детей для участия в спортивных и иных мероприятиях. Это решение он пояснил необходимостью "обеспечения общественной безопасности".

На всем пути следования сопровождающих координируют представители спецслужб

В числе первых массово вывозить детей начали из детского центра "Артек".

"Организован плановый вывоз детей из "Артека" к местам постоянного проживания. На всем пути следования сопровождающих координируют представители спецслужб. Принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности и комфорта детей в период их возвращения", – заявили в Минпросвещения РФ.

Некоторых детей, которые направлялись в "Артек", указ Сергея Аксенова застал в дороге, поэтому они туда не доехали. Родителям пришлось экстренно забирать их домой.

Лагеря в Крыму официально закрывают полностью. Смены – под нож, путевки аннулированы

"Масштаб п*****а оказался куда серьезнее, чем мы думали. Лагеря в Крыму официально закрывают полностью. Смены – под нож, путевки аннулированы. Наш поезд развернули в Краснодаре, и там начался сущий ад. Представьте: толпу детей высаживают на перрон, все родители разом кидаются скупать билеты обратно – кассы ложатся в ноль! Все выкуплено. Мои пацаны куковали на вокзале с 00:00 ночи до часу дня. Больше полусуток на ногах, без сна, на рюкзаках, пока мы чудом не вырвали им билеты на обратный поезд", – рассказывает в соцсетях отец двоих детей из Тульской области.

Часть детей на момент появления указа Аксенова уже была на подъезде к "Артеку" – автобусы с ними "разворачивали у ворот" детского центра, пишут в соцсетях. Некоторым родителям пришлось высаживать своих детей с поездов на Тамани после двух суток в пути.

"Планово возвращаем детей домой"

В некоторых российских регионах, видя ситуацию в Крыму, чиновники сами отказываются от отправки несовершеннолетних на полуостров. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа отменили оздоровительные туры в детский лагерь "Мандарин" в поселке Песчаное (Алма-Тамак) Бахчисарайского района. Ранее чиновники закупили детские путевки в этот лагерь на сумму 130 миллионов рублей. По словам директора департамента молодежной политики региона Наиля Хайруллина, причиной такого решения стало "обострение обстановки" в Крыму.

Сейчас планово возвращаем домой детей с первой смены

"Мы отменяем отправление детей на вторую, третью, четвертую и пятую смены. Сейчас планово возвращаем домой детей с первой смены. Их маршрут уже скорректирован, мы обеспечили постоянный контроль: в Салехарде для координации организован круглосуточный штаб. Все дети находятся под надзором лиц, которые их сопровождают", – заявил Наиль Хайруллин российским СМИ.

Он предложил родителям вместо Крыма отправлять детей в летние лагеря Краснодарского края или в местные оздоровительные учреждения, пообещав "усилить летние программы".

"Крым берет паузу на лето"

Несмотря на то, что централизованный детский отдых на полуострове был прекращен, российские власти избегают слова "эвакуация". Они утверждают, что отдыхать на полуострове с детьми по-прежнему можно.

Крым просто берет временную паузу на лето именно по линии лагерей

"Решение касается только организованных детских групп в лагерях, санаториях, тургруппах. Принципиальный момент – для семей с детьми, которые едут на полуостров самостоятельно (поездом, машиной, автобусом), не меняется вообще ничего. Ваши дети – это не организованная группа. Въезд в Крым абсолютно свободный, выезд тоже, никаких запретов, ограничений или тем более эвакуаций нет. Крым просто берет временную паузу на лето именно по линии лагерей. Семейный отдых с детьми – без изменений", – утверждает советник Сергея Аксенова Ольга Курлаева.

Назначенные Москвой власти Крыма уверяют: неиспользованные путевки в детские лагеря можно будет возвратить ведомствам, которые их выдавали, и даже вернуть деньги за них. Российские туроператоры предупреждают, что этот процесс может оказаться небыстрым.

Нестабильная ситуация замалчивается

Отмена детского организованного отдыха в Крыму свидетельствует о нестабильной ситуации в регионе, которую местные чиновники пытаются замалчивать, считают в Крымскотатарском ресурсном центре.

Запрет на прием детских групп фактически является признанием того, что ситуация на полуострове остается нестабильной

"Фактически оккупационная власть в очередной раз признает, что не может гарантировать безопасность даже в период летнего отдыха на временно оккупированном полуострове. Вопреки многолетним заявлениям российской пропаганды о "стабильности" и "безопасности" в оккупированном Крыму, введенные ограничения свидетельствуют о противоположном. Запрет на прием детских групп фактически является признанием того, что ситуация на полуострове остается нестабильной даже для организованного летнего отдыха", – заявляют в организации.

Нынешний курортный сезон в Крыму проблематичен не только для детей. Он сопровождается проблемами и вызовами для всех, кто решил провести там свой отпуск. В условиях активизации атак Сил обороны Украины по российской логистике многие отменяют свои планы на отдых. Отговаривают туристов от него даже провоенные российские блогеры.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину подконтрольные Москве власти Крыма убеждали, что жителям полуострова "ничего не угрожает", но затем признали, что не могут гарантировать им полную безопасность.