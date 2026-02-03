"Досье Эпштейна": русские олигархи, Настя Рыбка и тайная встреча Путина

Джеффри Эпштейн знал об истории с Олегом Дерипаской и "Настей Рыбкой" и сравнивал российского олигарха с "капризной старшеклассницей". У американца была запланирована встреча с Олегом Байбаковым, деловым партнером бизнесмена Михаила Прохорова – оба россиянина в 2007 году оказались в центре скандала из-за вечеринки в Куршевеле, в связи с которой французская полиция расследовала дело о создании сети элитных эскортниц для россиян. Из файлов Минюста США стало известно и о планировавшейся непубличной встрече в Владимира Путина со знаменитым голландским архитектором Ремом Колхасом в 2014-м году. Сейчас Колхас говорит, что в начавшейся войне России против Украины виновата Европа.

Радио Свобода изучило архивы финансиста Джеффри Эпштейна, опубликованные министерством юстиции США 30 января 2026 года. В этих материалах, собранных в рамках расследований против Эпштейна, неоднократно упоминаются В "файлах Эпштейна" упоминается множество людей, но нужно помнить, что упоминание не значит виновности или соучастия в преступлениях покойного финансиста. люди, связанные с Россией – от бизнесменов до представителей культурной и политической элиты. Рассказываем о некоторых тех из них, кто еще не успел попасть в материалы СМИ.

"Злопамятные, суеверные, мелочные"

В феврале 2018 года "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального опубликовал расследование о девушках-эскортницах, участвовавших в акциях против штабов Навального во время протестов после фильма "Он вам не Димон". В инстаграме одной из девушек оказались фотографии и видео с бизнесменом Олегом Дерипаской, сделанные на его яхте. В одном из роликов можно было увидеть человека, похожего на вице-премьера правительства России Сергея Приходько. Прозвище девушки – "Настя Рыбка" – на долгие годы станет мемом в российской политике. Ее настоящее имя – Анастасия Вашукевич. После публикации расследования ФБК она была задержана в Таиланде и рассказывала журналистам, что на яхте Дерипаски некий "российский чиновник" обсуждал с ним вмешательство в выборы президента США. Дерипаска подал в суд на Вашукевич и ее компаньона, "секс-тренера" Алекса Лесли, добился извинений от девушки и удаления статьей в российских СМИ об этом скандале. ФБК, в свою очередь, направил в Следственный комитет России заявление с требованием привлечь Дерипаску к уголовной ответственности по статьям об организации проституции.

В "файлах Эпштейна" Дерипаска упоминается несколько раз. В день публикации расследования ФБК, 8 февраля 2018-го года, человек, имя которого было скрыто американскими прокурорами, отправляет Эпштейну ссылку на статью о скандале с Настей Рыбкой в американском издании The Washington Post. Ссылка сопровождается короткой подписью: "pussy fail". На русский это можно перевести как "погорел на киске".

Через полгода, в начале октября 2018-го, Эпштейн дал свою оценку российскому бизнесмену, переписываясь в чате с американским консервативным политическим активистом Стивом Бэнноном. Бэннон и Эпштейн обсуждали убийство саудовского журналиста и диссидента Джамаля Хашогги, Бэннон называл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана "слетевшим с катушек" (именно бин Салмана называли заказчиком убийства, сам наследный принц все обвинения такого рода решительно отвергает). Эпштейн соглашается и добавляет в ряд к саудовскому правителью другие имена:

"[Они как] старшеклассницы. Легко обижаются. Злопамятные, суеверные, мелочные, напыщенные и капризные. Нефть – Замел Джоэл Замер, израильский предприниматель, специалист по психологическим операциям, Надер Джордж Надер, предприниматель, неформальный посредник между США и ближневосточными лидерами во время первого президентского срока Дональда Трампа, был осужден за сексуальное насилие над несовершеннолетними в 2020-м году, Дерипаска. Отпечатки пальцев повсюду", – писал Бэннону Эпштейн.

Пресс-секретарь Дерипаски сказала Радио Свобода, что бизнесмен не был знаком с Эпштейном.

"Разгулявшиеся купчики"

Еще один громкий секс-скандал с упоминанием российских бизнесменов произошел за 11 лет до истории с Настей Рыбкой - один из его участников должен был встретиться с Эпштейном в 2014-м году.



9 января 2007 года во французском горнолыжном курорте Куршевель французская полиция задержала ряд высокопоставленных представителей крупного российского бизнеса в рамках расследования дела о сети проституции класса "люкс". В операции было задействовано около 50 полицейских, которые провели обыски в трёх гостиницах: "Библос", "Ла Лана" и "Лез Эрей".



"Среди задержанных оказался генеральный директор "Норильского никеля" Михаил Прохоров, его помощник Дмитрий Шатов, глава компании "Сити" Олег Байбаков и еще ряд россиян-отпускников. Вместе с ними в лионское управление полиции было доставлено несколько девушек, которых вскоре отпустили", – писала тогда правительственная "Российская газета". По данным французской прессы, местная полиция еще в феврале 2005 года задержала в аэропорту Шамбери-Воглан, ближайшем к Куршевелю, гражданина Австрии, у которого был обнаружен каталог с фотографиями и описанием "девушек по вызову" для богатых любителей горнолыжного спорта, предположительно – российского происхождения.

"Это задевает имидж России и настраивает общество против бизнеса. Как так можно – люди в шахте получают далеко не огромные деньги, а гендиректор швыряется ими и привозит с собой на курорт 15 женщин? Никто из иностранных предпринимателей не позволяет себе такого, как наши разгулявшиеся купчики", – журил тогда Прохорова президент Торгово-промышленной палаты РФ Евгений Примаков, не доживший до первых разоблачений Эпштейна всего несколько лет.

Прохорова и его друзей практически сразу отпустили из полиции, а в 2009 году дело было закрыто прокуратурой Марселя за недостатком улик. Спустя пять лет, в 2014-м, Джеффри Эпштейн писал адресату, имя которого скрыто в опубликованных Минюстом США файлах, что 15 мая намерен лично увидеться с Олегом Байбаковым, встречу с которым для него организовал "друг". Байбаков, ныне президент компании "Онэксим-Девелопмент" Прохорова, не ответил на вопросы Радио Свобода о том, состоялась ли его встреча с Эпштейном и что на ней обсуждалось. Спустя год после предполагаемой встречи с Эпштейном, в 2015-м, газета The New York Times нашла у Олега Байбакова квартиру в нью-йоркском Time Warner Center. Там же владел апартаментами еще один бывший бизнес-партнер Михаила Прохорова Максим Финский.

Упоминается в "файлах Эпштейна" и сам Прохоров. В марте 2016 года российская модель и гимнастка Кира Дихтяр писала Эпштейну, что бизнесмен просит организовать для него встречу с инвестиционным банкиром и одним из богатейших людей мира Уорреном Баффетом. Позже Дихтяр рассказывала, что в 15 лет ее якобы изнасиловал Борис Березовский и Эпштейн помог ей пережить вызванную этим травму. В 2022 году, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Дихтяр, как писала газета The Washington Post, вернулась в Россию, бросив собственное реалити-шоу и поддержав Путина, но сейчас в ее инстаграме – фотографии из США, которые она по-прежнему называет "домом". Состоялась ли в итоге встреча Прохорова с Баффетом, которую пыталась организовать Дихтяр, неизвестно – на вопросы Радио Свобода, отправленные вечером 2 февраля, российский предприниматель не ответил. Олег Байбаков также проигнорировал запрос редакции.

"Мы слепо следовали за Америкой"

Одним из регулярных корреспондентов Джеффри Эпштейна был Джон Брокман, американский литературный агент и основатель Edge Foundation, своего рода интеллектуального клуба и одновременно научно-популярного журнала, в деятельности которого участвовали сотни ученых (в том числе, Нобелевских лауреатов), технологических предпринимателей, философов и деятелей искусства. О близкой связи Брокмана с Эпштейном было известно давно, в 2019 году издание The New Republic называло Брокмана "проводником знаний" ("intellectual enabler") для Эпштейна, через которого тот и познакомился со многими знаменитыми интеллектуалами.

В письме, которое Брокман написал Эпштейну 19 ноября 2014 года, описывается программа закрытого мероприятия, которое должно было пройти 8 декабря того же года в Пало Альто в Калифорнии. Брокман называет потенциальных участников, это, среди прочего художница Марина Абрамович, арт-куратор Ян Ульрих Обрист, сооснователь Google Ларри Пэйдж, Илон Маск и другие знаменитости. Среди участников Брокман отдельно выделил американского физика советского происхождения Андрея Линде, одного из авторов инфляционной модели возникновения Вселенной.

В письме упоминается еще один потенциальный участник мероприятия, голландский архитектор Рем Колхас. "К сожалению, 7 декабря он встречается с Путиным в Москве, мы не понимаем, как организовать [его участие в мероприятии в Пало Альто]", – пишет Брокман. Об этой московский встрече, если она в самом деле состоялась, официально нигде не сообщалось. Согласно сайту Кремля, в воскресенье 7 декабря 2014 года Путин провел телефонные разговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Сербии Томиславом Николичем, на следующий день российский президент отправился в Петербург, где провел в Эрмитаже встречу с генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой.

Рем Колхас – один из самых известных мировых архитекторов, среди его проектов – центральная библиотека Сиэтла, Дом музыки в Порту, штаб квартира Центрального телевидения Китая в Пекине, мост Симоны Вейль в Бордо, здание фонда Прада в Милане. В начале 2010-х Колхас стал много работать в Москве, превратившись в один из символов открытости России к международному опыту и сотрудничеству во время "медведевской оттепели". Он был одним из авторов образовательной концепции и преподавателем института медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" (его финансировали бизнесмены Сергей Адоньев и Александр Мамут), вышел в финал конкурса на создание архитектурного облика Сколково, а также участвовал в культурных проектах Романа Абрамовича: представил идею реконструкции петербургской "Новой Голландии" и превратил руины заброшенного ресторана "Времена года" в московском Парке Горького в музей современного искусства "Гараж" (музей открылся, когда президентом уже снова был Владимир Путин и Россия аннексировала Крым – в 2015 году). В 2018 году Колхас представил проект реконструкции здания Новой Третьяковки на Крымском валу в Москве – начало работ пока запланировано на 2027 год.

О личных встречах Колхаса с Путиным никогда не сообщалось. В 2014 году голландский архитектор, впервые побывавший в СССР еще в 1967 году и не раз признавшийся в любви к русской литературе, авангарду и советскому конструктивизму, подписал обращенное к Путину письмо с просьбой спасти Шуховскую башню. В конце-концов от плана сноса башни отказались, хотя и ее запланированная реконструкция до сих пор не начата.

В мае 2025 год Колхас заявил, что не жалеет о своих проектах в России. "Произошел разлад. Европа хотела поглотить страны Востока и создать более крупное образование. У нее было некое навязчивое видение и цель сделать это, – считает Колхас. – Но она забыла, что надо уметь разговаривать с другими странами. Я думаю, что мы слепо последовали за Америкой. Мы стали все более негативно относиться к России и игнорировать ее, хотя могли бы вести диалог", – сказал архитектор изданию Politico. Отвечая на вопрос, будет ли он поддерживать связи с Россией в Будущем, Колхас сказал: "Не сейчас, но когда-нибудь, когда это [война в Украине] закончится. Можно разговаривать с русскими, но не обязательно с Путиным".

Радио Свобода направило Колхасу вопрос о встрече с Путиным в 2014 году днем в понедельник. На момент публикации этого материала ответ мы не получили.

При участии расследовательского проекта "Система"