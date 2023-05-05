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Более 200 человек протестовали против концерта Анны Нетребко в Висбадене

Анна Нетребко

Более 200 человек вышли с протестом против выступления оперной певицы Анны Нетребко на майском музыкальном фестивале в городе Висбаден, Германия.

Они требуют от руководства фестиваля исключить Нетребко из списка участников из-за её близости к президенту России Владимиру Путину в прошлые годы. Протестующие считают, что Нетребко одобряла действия сепаратистов в Донбассе в 2014 году и недостаточно осудила нынешнюю войну России в Украине.

Демонстранты высказываются в поддержку Украины. Ранее приглашённые на фестиваль украинские классические музыканты отказались от участия в нём именно потому, что не согласны выступать на одной сцене с Нетребко.

В конце марта 2022 года Анна Нетребко осудила российское вторжение в Украину, из-за этого были отменены её выступления в Новосибирске.

Фестиваль этого года, в котором принимают участие более 680 музыкантов и певцов со всего мира, посвящен политзаключённым всего мира. Его девиз "Лети, мысль, на золотых крыльях" – это строчка из хора рабов из оперы Джузеппе Верди "Набукко". Именно в опере "Набукко" Анна Нетребко должна выступить в роли Абигайль на большой сцене Государственного театра в Висбадене.

Среди протестующих был генеральный консул Украины во Франкфурте Вадим Костюк.

  • Народная артистка России, оперная певица Анна Нетребко – одна из наиболее востребованных сопрано в мире. Она живёт в Вене, где является ведущей солисткой Венской оперы. В России Нетребко в 2012 году была зарегистрирована как доверенное лицо Владимира Путина в его предвыборной кампании. Она поддерживала действия сепаратистов в Донбассе в 2014 году.
  • После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года отношения с Анной Нетребко разорвал театр Metropolitan Opera. В заявлении театра говорилось, что они не будут восстановлены, пока Россия не прекратит войну и не возместит Украине причинённый ущерб. Сама Нетребко заявила, что осуждает войну, однако остаётся патриоткой России и её культуры. Она подчеркнула, что "хочет остаться человеком" и культурным деятелем, даже если для этого понадобится "усидеть на двух стульях".

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