Кто проживает на дне океана. Атака на ракетный катер "Ивановец"

В Черном море в ночь на 1 февраля был атакован украинскими надводными дронами и затонул ракетный катер Черноморского флота РФ "Ивановец" (бортовой номер 954). По неподтвержденной информации, на его борту могло находиться более 30 членов экипажа. Украинские источники говорят об их гибели, российские утверждают, что все моряки были эвакуированы. Радио Свобода и Крым.Реалии рассказывают, что известно о катере и об атаке на него, в которой, по новым данным, использовалось сразу 6 украинских морских беспилотников.

Когда и где произошла атака

Первым об атаке на катер проекта 1241, по классификации НАТО – "Тарантул", сообщило в четверг Главное управление разведки Украины. Оно же опубликовало видео, снятое с одного из участвовавших в атаке дронов. На кадрах видно, как дрон врезается в боковую часть корабля, затем показан массивный взрыв (вероятнее всего, противокорабельных ракет П-270 "Москит"), наконец, последние кадры показывают, как "Ивановец" уходит на дно Черного моря. В видео сообщается, что атака была осуществлена специалистами подразделения ГУР под названием Group 13 ("Группа 13"). Это первое ее упоминание в открытых источниках.

Как пишет в социальной сети Х корреспондент издания The War Zone Говард Альтман, глава ГУР Кирилл Буданов сказал ему, что "Ивановец" был атакован украинскими надводными дронами Magura V5. О планах разработать морской дрон с дальностью действия до 800 км и скоростью до 80 км/ч украинские власти впервые сообщили в ноябре 2022 года. Прототип был впервые представлен на военной выставке в Турции в июле 2023 года. 7 декабря британская газета The Times показала видео ангара, в котором находились готовые к использованию Magura V5. О том, что Украина начала использовать эти дроны еще в конце 2023 года, свидетельствуют фотографии российских источников: в ноябре Magura V5 вынесло на берег на западном побережье аннексированного Крыма, еще один беспилотник попал в руки россиян 4 января 2024 года в районе города Саки.

Место атаки на ракетный крейсер Ивановец было геолоцировано с помощью видео ГУР и благодаря спутниковому снимку, на который попал дымящийся после взрыва "Ивановец" и один из атаковавших его надводных дронов. Корабль был подбит в 12 километрах от озера Донузлав, где базируются ракетные катера этого типа, и менее чем в 8 километрах от прибрежного крымского села Окуневка, что совпадает с данными российских "военкоров".

Военно-морские силы Украины утверждают, что у России было всего три ракетных катера этого типа. Они стоят на вооружении Черноморского флота в составе 41-й бригады ракетных катеров, участвовавшей, в числе прочего, в аннексии Крыма в 2014 году. В сентябре 2023 года еще один корабль из этого отряда, ракетный катер на воздушной подушке "Самум", был также атакован украинским надводным дроном. Российские источники утверждали, что "Самум" не получил повреждений и уничтожил атаковавший его беспилотник. Украинские телеграм-каналы вместе с этим опубликовали фотографию катера, который с креном на правый борт буксируют в порт Севастополя.

Российский телеграм-канал "ВЧК ОГПУ" приводит свою версию атаки на ракетный катер "Ивановец". По его данным, корабль был "пойман в ловушку" в 9 километрах от входа в озеро Донузлав. Всего ударов (а следовательно, и украинских надводных дронов) было три: первый произошел в 3.42 минуты, второй в 3.44, третий, контрольный, – в 3.47.

"Грамотно добили"

Украинский военный журналист, главный редактор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов, проанализировал видео уничтожения "Ивановца" и пришел к выводу, что катер в момент атаки был на ходу, мог маневрировать, но вскоре потерял эту способность, потому что первые два удара пришлись на его винты. Третий дрон ВСУ, считает Бутусов, "грамотно добил" корабль, ударив в его правый борт и вызвав детонацию ракет "Москит". По его словам, шансов выжить у экипажа практически не было. Бутусов также отмечает, что носовая 76-мм зенитно-артиллерийская установка АК-176 и две 30-мм зенитно-артиллерийские установки АК-630, способные вести плотный огонь по движущимся целям на ближних расстояниях, не были приведены экипажем "Ивановца" в действие.

Утром в пятницу Юрий Бутусов опубликовал новые видео атаки, снятые с борта участвовавших в ней украинских дронов. Всего, по словам Бутусова, было использовано 6 беспилотников. Сколько из них удалось вернуть после операции, не уточняется.

Ракетный катер "Ивановец" еще до начала полномасштабного российского вторжения в Украину был замечен в патрулировании акватории Черного моря, в том числе захваченных Россией после аннексии Крыма украинских "вышек Бойко" – газодобывающих платформ в Черном море. Несмотря на это, в июне 2022 года Украина нанесла удар по вышкам, которые охраняли российские солдаты, а в сентябре 2023-го спецназ ГУР совершил рейд к платформам, захватив на них боеприпасы и ценное радиолокационное оборудование.

На второй год большой войны России против Украины, 28 июля 2023 года, Министерство обороны отчитывалось об учениях в Черном море, во время которых "Ивановец" успешно выполнил боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени в полигоне боевой подготовки в северо-западной части Черного моря.

Экспортная стоимость корабля, несмотря на то что разработан и построен он был еще в Советском Союзе, в 1989 году, оценивается Главным управлением разведки Украины в 60–70 миллионов долларов. Один беспилотник Magura V5, по данным украинских военных, стоит около 270 тысяч долларов США. Таким образом, потопленный российский корабль оказался почти в 40 раз дороже, чем атаковавшие его дроны.

Министерство обороны РФ инцидент с "Ивановцем", произошедший в ночь на 1 февраля, не комментировало.

Проект 1241 "Молния-1"

Проектирование малого ракетного катера проекта 1241Р (ракетный) советские конструкторы ЦМКБ "Алмаз" начали еще в 1969 году. В соответствии с требованиями тактико-технического задания он предназначался для:

уничтожения боевых кораблей, транспортов и десантных средств противника,

усиления ПВО групп кораблей, транспортов, ракетных и торпедных катеров от низколетящих средств воздушного нападения,

прикрытия этих групп от атак легких сил противника.

Строительство серии ракетных катеров проекта 12411-Т и 12411-М осуществлялось с 1979 года практически одновременно на трех судостроительных заводах СССР. До конца 1991 года для ВМФ СССР построили 41 такой ракетный катер.

Корабли проекта имеют длину корпуса 56,1 м, наибольшую ширину – 10,2 м. Осадка по корпусу – 2,5 м. Водоизмещение у различных модификаций проекта несколько различается, но лежит в пределах 500 тонн.

Экипаж катеров – 40 человек, в том числе 5 офицеров, включая командира.

Корабли проекта могут развивать максимальную скорость 41 узел, дальность плавания: 450 миль на 36 узлах, 1600 миль на 14 узлах, 2400 миль на 12 узлах. Автономность плавания – 10 суток.

Катера проекта 12411-М вооружены четырьмя противокорабельными ракетами П-270 "Москит", размещенными в двух спаренных пусковых установках КТ-152 с находящимися друг над другом трубчатыми контейнерами. Ракеты размещены побортно на верхней палубе в двух спаренных ненаводящихся нестабилизированных, небронированных, неамортизированных стартовых пусковых установках контейнерного типа. Пусковые установки имеют постоянный угол возвышения, а их оси расположены под углом к диаметральной плоскости, размещенных в двух спаренных пусковых установках КТ-152 с находящимися друг над другом трубчатыми контейнерами.

П-270 "Москит" – сверхзвуковая противокорабельная ракета, имеющая на своем "борту" 300-килограммовую боевую часть (150 кг взрывчатого вещества) и около тонны топлива.

На катерах этого типа есть также одноствольная автоматическая артиллерийская установка башенного типа АК-176 в носовой части верхней палубы. Ее боезапас составляет 152 выстрела. На кормовой надстройке катеров проекта 1241 для борьбы с низколетящими противокорабельными ракетами размещены две шестиствольные автоматические артиллерийские установки калибром 30 мм АК-630М.

Активное и пассивное обнаружение целей, обеспечение выработки и выдачи целеуказания в КСУ, решение навигационных задач и управление совместными боевыми действиями на кораблях проекта 1241 ведется на этих кораблях радиолокационным комплексом "Монолит-Т", размещенном на крыше ходовой рубки под большим обтекателем антенны активного канала. На надстройке катеров в районе мачты размещена РЛС управления артиллерийским огнем МР-123/176 "Вымпел".

Также ракетные катера этого проекта оснащены системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Вымпел-Р2", которые позволяет создавать активные радиоэлектронные помехи.

Потопленный в ночь на 1 февраля российский военный корабль заложили в январе 1988 года на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. На воду его спустили уже в конце июля 1989 года, а 30 декабря он вступил в состав Черноморского флота ВМФ СССР. По соглашению о разделе Черноморского флота между Украиной и РФ от 1997 года катер отошел российской стороне. В ноябре 1998 года корабль переименовали в "Ивановец" в честь шефства, которое взяла над 41-й бригадой ракетных катеров Ивановская область России.

Атака на "Ивановец" стала уже вторым успешным украинским ударом по кораблям Черноморского флота за последние три месяца. 26 декабря 2023 года ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow/SCALP-EG по большому десантному кораблю "Новочеркасск" в порту Феодосии, полностью уничтожив его. Министерство обороны России сообщало лишь о "повреждениях" корабля и спустя месяц после удара так и не признало гибели ни одного из находившихся на его борту моряков, несмотря на то что 30 января смерть как минимум одного из них, Игоря Мещерякова, была подтверждена руководством российской гимназии, в которой он учился.