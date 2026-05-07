Дроны снова атаковали Пермь. В аэропорту ввели ограничения

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил в четверг о ночной атаке дрона на одно из промышленных предприятий региона, но деталей не привёл. Еще несколько беспилотников были сбиты, написал Махрнин в телеграм-канале.

Днем в четверг в Перми звучали сирены воздушной тревоги. В аэропорту города действуют ограничения на обслуживание авиарейсов.

Издание ASTRA со ссылкой на OSINT-анализ кадров очевидцев пишет, что в Перми второй раз за 8 дней был атакован "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". Официально это не подтвеждено.

Ранее жители Перми, расположенный от Украины более чем в 1800 километрах, сообщали об атаке и публиковали фото дыма.

Ряд пабликов гаписали, что один из беспилотников в Перми попал в жилой дом. По данным Baza, экстренные службы прибыли на место взрыва на крыше многоэтажного дома в южной части города. "Агентство.Новости" пишет, что дрон упал на многоэтажку рядом с заводом "Ростеха".

Позднее губернатор Дмитрий Махонин подтвердил повреждение в результате атаки многоквартирного дома в краевом центре. Жерт, по его словам, нет. Махонин также сообщил об одном пострадавшем при повреждении административного здания в Пермском муниципальном округе.

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие, входящее в группу "Лукойл", перерабатывает более 13 млн тонн нефти в год, выпуская широкий спектр продукции, включая высококачественный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и смазочные масла, отмечает ASTRA.

Больше новостей Радио Свобода: