В Санкт-Петербурге проходит очередной саммит "Россия-Африка". Обстоятельства толкают африканских лидеров к сближению с Москвой? Сильно ли в отношении африканских государств к России заметна историко-идеологическая составляющая? И почему такое количество стран Африки оказались зависимы от Кремля?