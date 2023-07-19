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Дружба за хлеб

Дружба за хлеб
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Дружба за хлеб

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В Санкт-Петербурге проходит очередной саммит "Россия-Африка". Обстоятельства толкают африканских лидеров к сближению с Москвой? Сильно ли в отношении африканских государств к России заметна историко-идеологическая составляющая? И почему такое количество стран Африки оказались зависимы от Кремля?

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