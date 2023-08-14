Земля для уроженцев Африки. Появятся ли в России "афродеревни"

В России представлен проект создания 30 деревень для переселенцев из Африки. Как выяснило Радио Свобода, пока в реальности на это выделено лишь пять гектаров в Тверской области, и неизвестно, кто там поселится.

Ждать ли африканеров

"Принял участие в организации закладки первого камня под строительство афродеревни. Происходило это действо в Тверской области возле деревни Поречье Бологовского района. [...] В мероприятии приняли участие депутаты Законодательного собрания Тверской области, работники исполнительных органов власти региона, африканские дипломаты, лидеры африканских землячеств. Правда, глава местной администрации слился. Возможно, испугался, что придется краснеть за борщевик и другой бурьян в человеческий рост, который встречал гостей по обочинам дорог и даже в самом районном центре", – пишет на своей странице во "ВКонтакте" инициатор проекта "Тридцати африканских деревень в России", ректор Международного евразийского университета Константин Клименко.

Судя по странице Клименко во "ВКонтакте", в течение нескольких месяцев до этого он проводил встречи с африканскими дипломатами в Москве, участвовал в организации мероприятий вокруг саммита "Россия – Африка".

Они построят свои дома, микропредприятия, создадут социальную инфраструктуру

"Мы планируем создать в России 30 колоний для африканеров (европейцев-буров), которые решили эмигрировать из Африки в Россию. Эти ребята много лет назад поселились на Африканском континенте. Теперь многие из них приняли православие и решили переехать в Россию. Поскольку их привлекает наша страна как государство с высоким нравственно-духовным укладом, традиционными семейными ценностями. Проект в пилотном формате реализуется в Московской и Тверской областях. Затем мы его распространим на другие субъекты РФ, где региональные администрации смогут предложить привлекательные условия для переселенцев. [...] Африканеры-переселенцы станут и микроинвесторами на новой Родине. Они построят свои дома, микропредприятия, создадут социальную инфраструктуру в виде детсадов, медпунктов. Программа рассчитана на пять лет. Всего планируется переселить около трех тысяч африканеров-глав семейств, плюс членов их семей. Уже 1 сентября стартует образовательная программа по русскому языку. Около двухсот человек начнут дистанционно изучать русский язык на онлайн-курсах Евразийского международного университета", – сообщает также Клименко на своей странице.

С представителями буров ректор евразийского университета провел встречу в марте нынешнего года. Помимо деревень для буров Клименко участвует и в некоем проекте развлекательного парка с африканской тематикой в Подмосковье.

Константин Клименко отказался давать комментарии, сославшись на нахождение Радио Свобода в реестре "СМИ – иностранных агентов".

Для африканеров это очень серьезный шаг – поменять религию

– Идея, возможно, интересная, но пока с трудом представляю, как этот проект будет реализован. В некоторых СМИ пишут, что группа африканеров приняла православие. С трудом это представляю. Для африканеров это очень серьезный шаг – поменять религию. Африканеры в чем-то похожи на русских людей, но они более организованны, очень практичны и основательны. Люди набожные, чтут традиции, свою культуру. Ни один народ не гордится так своим языком, как африканеры. Язык африкаанс – это культурный код африканеров, объединяющий фактор африканерского сообщества, – рассказала Радио Свобода Моника Урб, доцент кафедры африканистики Института стран Азии и Африки МГУ.

Африканеры действительно уезжают с юга Африки. Уже более десяти лет в российских СМИ появляются тексты о том, что африканеры хотели бы переезжать в Россию, но переселения до сих пор не произошло. Когда Михаил Саакашвили был президентом Грузии, в страну пытались пригласить африканеров. Это вызвало резкое неприятие местного населения, и проект не был реализован.

Моника Урб рассказывает, что буры переселяются в США, Австралию, некоторые европейские и южноамериканские страны. Она сомневается, что буры действительно поедут в Россию.

– Это люди со специфическим мировоззрением, даже не европейским. Им нужна земля в собственность, гарантии достойного существования, свободы в ведении хозяйства. [В России] много внешних и внутренних рисков, а африканеры – люди консервативные, в омут с головой – это не про них, – рассказывает она.

Чернокожие крестьяне

Тверская область, несмотря на близость к Москве, – депрессивный регион. Даже до войны с Украиной там фиксировали постоянное снижение численности населения. В Тверской области 915 тысяч гектаров заброшенной сельскохозяйственной земли.

Радио Свобода связалось с фермером Алексеем Трофимовым, который выделил землю для переселенцев из Африки. Он производит молочную и мясную продукцию под локальными брендами "Милкбург" и "Трофимов двор".

Рассматривается возможность приезда и буров, и чернокожих африканцев

– Мы предоставили земельные участки с коммуникациями на заселение африканцам. Мы будем курировать их производство: помогать сырьем и брать на себя целиком сбыт. Земли в Тверской области достаточно. Если они будут развивать наш край во благо себе и нашей области, не вижу сдерживающих факторов. Мы можем быть полезны друг другу, – рассказывает Трофимов.

Он говорит, что речь пока идет лишь о пяти гектарах под индивидуальное жилищное строительство, с подведенным электричеством, дорогой и доступной водой. Если проект будет развиваться, планируется выделение дополнительной земли. Причем рассматривается возможность приезда и буров, и чернокожих африканцев. Также пока неизвестно, будут ли новые переселенцы вкладывать в проект свои средства либо понадобится искать инвесторов.

– За осень должны определиться: откуда и кто сюда будет заселяться. Либо это [африканские] студенты, которые у нас в вузах отучились, решат остаться, а не перебираться к себе на родину, либо это будут приезжие африканские сельхозпроизводители, – рассказывает фермер.

Рабочие места для чернокожих мигрантов – более реалистичный план, чем переезд в Россию африканеров.

Председатель "Гражданского содействия" Светлана Ганнушкина рассказала Радио Свобода, что в России сейчас немало беженцев из Африки. Некоторые въехали под видом болельщиков на чемпионат мира по футболу 2018 года, да так и остались. Во многих охваченных войнами африканских странах посольства легко дают визы в Россию – хотя очевидно, что эти люди едут не с туристическими целями и с высокой вероятностью попытаются не вернуться на родину. При этом практически все обращающиеся в "Гражданское содействие" африканцы сталкивались в России с проявлениями расизма.

Он выдвигал одновременно массу довольно странных инициатив

У инициатора проекта "африканских деревень в России" и ректора Международного евразийского университета – богатая биография. Клименко работал журналистом и издателем, возглавлял избирательный штаб Владимира Путина в 2018 году в подмосковном Волоколамске, участвовал в создании Союза профсоюзов России – нереализовавшемся проекте администрации президента по контролю за независимыми профсоюзами. Баллотировался в Государственную думу в 2017 году от "Партии Роста" бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

– Клименко напористый, активно жестикулирует. Он выдвигал одновременно массу довольно странных инициатив, – вспоминает в разговоре с Радио Свобода бывший функционер "Партии Роста", попросивший сохранить анонимность.