"Дружбе" труба

В 4-ю годовщину войны прошла встреча Коалиции желающих. В Киев прибыли председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, а также лидеры стран Северной Европы, Балтии и Хорватии. Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц участвовали онлайн. Несмотря на безоговорочную поддержку Украины и желание продолжать санкционное давление на Россию, Стармер и Макрон признали, что для появления миротворцев в Украине нужно договориться с Путиным. Сам же президент России на коллегии ФСБ снова рассказал о готовящейся передаче Украине “грязной бомбы”.

Санкционная политика Евросоюза тоже сталкивается с препятствиями со стороны Венгрии и Словакии. Представители этих стран заблокировали 20-й пакет санкций из-за того, что Украина прекратила прокачку российской нефти по нефтепроводу “Дружба”. При этом причина остановки — ремонтные работы, необходимые после удара российского дрона.

О действиях ЕС и «Дружбе», которая приводит к розни, говорим с политологом Иваном Преображенским и экспертом по безопасности Иваном Ступаком.