Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Дума одобрила разрыв соглашения с США об утилизации плутония

Слушать
3 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Госдума 8 октября одобрила законопроект о денонсации межправительственного соглашения с США об утилизации плутония, а также протоколов к нему.

Документ был подписан в 2000 году. Ратифицировано соглашение было в 2011 году. Соглашение предусматривало утилизацию каждой из сторон 34 тонн оружейного плутония, объявленного излишним для военных программ. В 2016 году российские власти приостановили действие этого соглашения на фоне ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

Законопроект о денонсации был внесён в Госдуму правительством России 31 июля. Замглавы МИД России Сергей Рябков в среду заявил, что сохранение обязательств России по соглашению с США об утилизации плутония "в нынешних условиях стало неприемлемым". Рябков отметил, что ранее Россия выдвигала условия возобновления действия соглашения - в том числе отмена закона Сергея Магнитского 2012 года и закона о поддержке свободы Украины 2014 года, а также отмена введённых против России санкций и компенсация "понесённого Российской Федерацией в результате их введения ущерба". Ни одно из этих условий, сказал замглавы МИД России, выполнено не было.

В пояснительной записке к законопроекту о денонсации говорится, что её причинами стало "коренное изменение обстоятельств", в том числе "введение США санкций против Российской Федерации", "расширение НАТО на Восток", поддержка США Украиной и так далее. Глава Госдумы Вячеслав Володин сказал, что соглашение денонсируется "исключительно в интересах граждан Российской Федерации".

"Сохранение каких-либо дальнейших обязательств в отношении плутония, являющегося предметом соглашения, представляется нецелесообразным", - отмечается в пояснительной записке. Это значит, что плутоний, который до сих пор не был утилизован, может быть вновь использован для создания ядерного оружия.

Путин грозит Европе
Embed
Путин грозит Европе

No media source currently available

0:00 0:20:30 0:00

Путин грозит Европе

Речь президента на "Валдае"


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG