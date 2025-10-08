Дума одобрила разрыв соглашения с США об утилизации плутония

Госдума 8 октября одобрила законопроект о денонсации межправительственного соглашения с США об утилизации плутония, а также протоколов к нему.

Документ был подписан в 2000 году. Ратифицировано соглашение было в 2011 году. Соглашение предусматривало утилизацию каждой из сторон 34 тонн оружейного плутония, объявленного излишним для военных программ. В 2016 году российские власти приостановили действие этого соглашения на фоне ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

Законопроект о денонсации был внесён в Госдуму правительством России 31 июля. Замглавы МИД России Сергей Рябков в среду заявил, что сохранение обязательств России по соглашению с США об утилизации плутония "в нынешних условиях стало неприемлемым". Рябков отметил, что ранее Россия выдвигала условия возобновления действия соглашения - в том числе отмена закона Сергея Магнитского 2012 года и закона о поддержке свободы Украины 2014 года, а также отмена введённых против России санкций и компенсация "понесённого Российской Федерацией в результате их введения ущерба". Ни одно из этих условий, сказал замглавы МИД России, выполнено не было.

В пояснительной записке к законопроекту о денонсации говорится, что её причинами стало "коренное изменение обстоятельств", в том числе "введение США санкций против Российской Федерации", "расширение НАТО на Восток", поддержка США Украиной и так далее. Глава Госдумы Вячеслав Володин сказал, что соглашение денонсируется "исключительно в интересах граждан Российской Федерации".

"Сохранение каких-либо дальнейших обязательств в отношении плутония, являющегося предметом соглашения, представляется нецелесообразным", - отмечается в пояснительной записке. Это значит, что плутоний, который до сих пор не был утилизован, может быть вновь использован для создания ядерного оружия.