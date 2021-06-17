Госдума 17 июня приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, обязывающий иностранные интернет-компании открывать официальные представительства в России в случае, если у них есть российские пользователи. Нарушителей предложено убирать из выдачи поисковиков на территории страны, блокировать и запрещать переводить им деньги.

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Государство будет требовать от сайтов и сервисов регистрации в стране, если у них будет аудитория больше 500 тысяч россиян в сутки. (Как это будет оцениваться, законопроект не объясняет.) Это позволит требовать от зарегистрировавшихся исполнения российских законов и подвергать их штрафам на сотни миллионов рублей за нарушения, уверены в парламенте.

Соавтор законопроекта, депутат Антон Горелкин заявил РБК, что по действующим законам IT-гиганты работают на российском рынке "как колонисты 300 лет назад торговали с туземцами". Россия занимает одну из худших позиций в мире в индексе свободы интернета, ежегодно составляемом международной правозащитной организацией Freedom House.

Согласно оценке правозащитников, ситуация со свободой интернета в России хуже, чем в авторитарных Мьянме, Азербайджане и в Минске, однако законодатели продолжают принимать всё больше регулирующих отрасль законов.