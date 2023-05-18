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Дума приняла закон о выборах при военном положении

Госдума 18 мая приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект, позволяющий проведение выборов при военном положении. Документ позволит Москве провести парламентские и губернаторские выборы на подконтрольных ей территориях Украины.

В октябре 2022 года Москва объявила об аннексии Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины. С точки зрения российского законодательства эти регионы являются российскими (Киев и международное сообщество это не признают). Во всех из них указом российского президента Владимира Путина объявлено военное положение.

Согласно действующему российскому закону "О военном положении", в регионах, где введён такой режим, не проводятся референдумы, выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления. При этом в законах о принятии в состав России новых субъектов говорится, что в них осенью 2023 года должны пройти выборы.

Согласно принятому 18 мая пакету законов, проведение выборов на территориях с объявленным военным положением проводится с одобрения министерства обороны и ФСБ. Поправки допускают сокращение сроков избирательных действий, а также оговаривают, что законодательством могут быть установлены "иные особенности" подготовки и проведения голосования.

  • Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен Советом Федерации, подписан Путиным и официально опубликован. Обычно эти процедуры являются формальными.

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