Два возможных участника украинского нацбата задержаны в Крыму

В аннексированном Россией Крыму в пятницу были задержаны два гражданина Украины. ФСБ подозревает их в принадлежности к так называемому крымско-татарскому добровольческому батальной, который воюет на стороне украинских вооружённых сил. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Российские спецслужбы заявляют, что двое задержанных, 24 и 27 лет, ещё в 2017 году вступили в "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана", признанный в россии террористической организацией. За участие в незаконном вооружённом формировании им может грозить до 15 лет лишения свободы.

Российская ФСБ не уточнила, где именно задержали мужчин. Издание Крым.Реалии утверждает, что за последний год российские спецслужбы неоднократно задерживали граждан Украины на оккупированных территориях, вывозили их в Крым и обвиняли в участии в "крымскотатарском батальоне". Многие задержанные получили реальные сроки и уже отбывают наказание в российских тюрьмах.