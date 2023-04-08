Система ПВО сбила ракету в небе над Феодосией

Система противовоздушной обороны сбила ракету над Феодосией в аннексированном Крыму. Об этом сообщил российский глава полуострова Сергей Аксёнов.

Местные телеграм-каналы сообщили минимум о двух взрывах, которые слышали жители.

По словам советника Аксёнова Олега Крючкова, обломки сбитой ракеты упали в одном из населённых пунктов. Жертв и разрушений нет, написал чиновник в телеграме.

Один из пророссийских блогеров, освещающих войну, написал о ракете "Гром 2". Она состоит на вооружении у украинской армии.

Корреспондент Крым.Реалии также сообщил о звуке взрыва в Севастополе. Российский глава города Михаил Развожаев сообщил, что в регионе проводят военные учения.

Киев сообщения об обстрелах полуострова не комментировал.

Жители Крыма регулярно рассказывают о взрывах на полуострове примерно с августа прошлого года. Российские власти объясняют это стрельбой по беспилотникам. На полуострове действует повышенный (жёлтый) уровень террористической опасности. Аэропорт Симферополя закрыт.

Кроме того, в субботу утром украинский глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко сообщил о гибели в результате российского обстрела четырёх мирных жителей.

В Херсонской области за последние сутки ранения, в том числе тяжёлые, получили восемь человек, включая медиков. В городе Берислав под обстрел попала машина скорой помощи, которая ехала на вызов к жительнице, получившей осколочные ранения. Пострадали два медработника. По предварительной информации местных властей, российские солдаты сбросили боеприпасы с беспилотника прямо на скорую помощь.

В сводке Минобороны России за последние сутки данных об атаках в Донецкой и Херсонской областях нет.