Два взрыва произошли в Дамаске вблизи отеля, где остановился Макрон

В столице Сирии Дамаске во вторник, во время знакового визита президента Франции Эммануэля Макрона, неподалеку от отеля, где он остановился, прозошли два взрыва. В результате пострадали по меньшей мере 18 человек, в том числе четверо сотрудников полиции.

Макрона в отеле Four Seasons в этот момент не было. Он, как отмечает France-Presse, уже направился в президентский дворец, где журналисты запечатлели его прибытие на встречу с главой сирийского государства Ахмедом аш-Шараа.

В Министерстве внутренних дел Сирии сообщили, что одно взрывное устройство находилось в автомобиле, припаркованном на обочине, второе было заложено в мусорном контейнере. По данным ведомства, взрывы произошли в момент, когда велась подготовка к обезвреживанию устройств. Ведётся следствие.

Президент Франции - первый лидер западноевропейской страны, посетивший Сирию после падения в 2024 году режима правившего долгие годы диктатора Башара Асада, отмечают в Елисейчком дворце. Там подчеркнули, что поездка Макрона продолжится.

7 июля Макрон проводит встречу с аш-Шараа, чтобы обсудить послевоенное восстановление Сирии и вновь призвать страну к "единству" и "многообразию"; ранее он также встретился с представителями гражданского общества, пишет AFP.

Ахмед аш-Шараа заявил в ходе визита Макрона, что он хотел бы видеть Францию важным партнером Дамаска, который, по его словам, обрёл статус транзитного узла после закрытия Ормузского пролива из-за войны между США и Ираном.

"В условиях кризиса вокруг Ормузского пролива мир осознал ценность безопасных и стабильных коридоров... здесь особо заметно географическое положение Сирии, которая сегодня вернула себе важнейшую роль незаменимого звена на мировом рынке транспортных коридоров", - сказал аш-Шараа, выступая на экономическом форуме с участием французского президента и представителей обеих стран.