OSINT-аналитики: Россия возобновила военные поставки в Сирию

Российское грузовое судно "Спарта" прибыло в сирийский порт Тартус в сопровождении военных кораблей. Об этом сообщают исследователи OSINT-проектов InsiderGeo и SONARROW_OSINT со ссылкой на анализ спутниковых снимков.

Аналитики описали разгрузку судна "Спарта" в Тартусе 11 мая. Рядом со "Спартой" находился фрегат "Адмирал флота Касатонов".

Накануне прибытия конвоя в Тартус из порта вышел корвет "Стойкий" – по версии OSINT-аналитиков, чтобы обеспечить безопасный коридор. Это первое визуальное доказательство вероятных возобновленных поставок российского оружия в Сирию после падения режима Башара Асада в конце 2024 года.



В феврале 2025 года министр обороны нового правительства Сирии Мурхав Абу Касра заявил, что страна готова позволить России сохранить свои авиа- и военно-морские базы вдоль средиземноморского побережья, если соглашение с Кремлём "будет отвечать интересам" Сирии.

После свержения Асада фактическим лидером Сирии стал Ахмед аш-Шараа. В октябре 2025 года он посещал Москву и встречался с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Стороны обсуждали возможное возобновление работы российских военных баз в Сирии. В обмен на это аш-Шараа, по данным СМИ, собирался потребовать выдать ему Асада, который вместе с семьей получил убежище в России.

Вскоре после его визита Россия возобновила полеты на авиабазу Хмеймим, сообщало агентство Bloomberg.

При этом в январе Reuters и арабские СМИ сообщали, что российские военные покидают аэродром Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии, занимаемый ими с 2019 года.

Агентство Reuters также передавало, что Россия стала главным поставщиком нефти в Сирию вместо Ирана. Собеседники издания среди сирийских чиновников отмечали, что торговля даёт Москве влияние в Сирии, где Кремль сохраняет военно-морские и авиабазы и использует их для расширения присутствия на Ближнем Востоке и в Африке.

