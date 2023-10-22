Две иранские журналистки получили сроки за публикации о Махсе Амини

Суд в Иране в воскресенье приговорил к длительным тюремным срокам двух журналисток, писавших об умершей в заключении в прошлом году 22-летней Махсе Амини, которую задержали за свободно повязанный хиджаб.

По сведениям иранского государственного информагентства IRNA, 31-летняя Нилуфар Хамеди приговорена к 7 годам лишения свободы, а Элахех Мохаммади, которой 36 лет, получила шестилетний тюремный срок по обвинению в "сотрудничестве с враждебным американским правительством".

Отдельно журналисток признали виновными в действиях против национальной безопасности и в пропаганде против властей, назначив по пять лет и по году тюрьмы соответственно. Но эти приговоры будут исполняться одновременно с более длительными сроками.

Адвокаты заявили, что их подзащитные вину признать отказались. На подачу апелляции у них есть 20 дней.

Смерть Махсы Амини под стражей после ареста так называемой полицией нравов - за предполагаемое нарушение строгого исламского дресс-кода в Иране - вызвала массовые протесты по всей стране. Они продолжались несколько месяцев и стали одним из самых серьёзных вызовов иранскому консервативному руководству за последние несколько десятилетий.

Нилуфар Хамеди была арестована после того, как сфотографировала обнимающихся родителей Амини в тегеранской больнице, где их дочь лежала в коме. Элахех Мохаммади арестовали некоторое время спустя после публикации о похоронах Амини в её родном городе Секкез.

"Суд над Хамеди и Мохаммади - лишь пародия и убедительное свидетельство посягательств на свободу слова, а также отчаянных попыток иранских властей криминализировать журналистику", - заявил, комментируя приговор, Шериф Мансур - координатор программ Комитета защиты журналистов по Ближнему Востоку и Северной Африки.